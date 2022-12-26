Haberler Yaşam 15 Tatil ne zaman, kaç gün kaldı? 2023 MEB takvimi ile sömestr/yarıyıl tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor, okullar ne zaman kapanacak?

Giriş Tarihi: 26.12.2022 09:50 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 09:50

15 Tatil ne zaman, kaç gün kaldı? 2023 MEB takvimi ile sömestr/yarıyıl tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor, okullar ne zaman kapanacak?

Ocak ayına sayılı günler kala öğrenci ve veliler 15 tatil ne zaman, hangi tarihte başlıyor ve bitiyor sorularına yanıt aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı MEB takvimi ile belirlenen 15 tatil, yaz tatili, ve ara tatil tarihleri konuyla ilgili soruları yanıtlıyor. Şimdiden tatil planları yapmak isteyenler araştırmalara başladı. 2023 sömestr/yarıyıl tatili ne zaman başlıyor, kaç gün tatil, okullar ne zaman kapanacak soruları arama geçmişlerindeki yerini aldı. Peki, 15 tatil ne zaman, kaç gün kaldı? İşte, tüm merak edilenler…