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Haberler Yaşam 15 Tatil ne zaman, kaç gün kaldı? 2023 MEB takvimi ile sömestr/yarıyıl tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor, okullar ne zaman kapanacak?
Giriş Tarihi: 26.12.2022 09:50 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 09:50

15 Tatil ne zaman, kaç gün kaldı? 2023 MEB takvimi ile sömestr/yarıyıl tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor, okullar ne zaman kapanacak?

Ocak ayına sayılı günler kala öğrenci ve veliler 15 tatil ne zaman, hangi tarihte başlıyor ve bitiyor sorularına yanıt aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı MEB takvimi ile belirlenen 15 tatil, yaz tatili, ve ara tatil tarihleri konuyla ilgili soruları yanıtlıyor. Şimdiden tatil planları yapmak isteyenler araştırmalara başladı. 2023 sömestr/yarıyıl tatili ne zaman başlıyor, kaç gün tatil, okullar ne zaman kapanacak soruları arama geçmişlerindeki yerini aldı. Peki, 15 tatil ne zaman, kaç gün kaldı? İşte, tüm merak edilenler…

15 Tatil ne zaman, kaç gün kaldı? 2023 MEB takvimi ile sömestr/yarıyıl tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor, okullar ne zaman kapanacak?

15 tatil ne zaman 2023 sorusu gündemdeki yerini aldı. Yılbaşında sayılı günler kala tatil planlarını gerçekleştirmek isteyen öğrenci, öğretmen ve veliler araştırmalarını sürdürüyor. MEB takvimi üzerinde sorgulanan okullar ne zaman kapanacak sorusu yanıtlandı. Buna göre, 15 tatil ne zaman sorusu da yanıt buldu. Peki, Sömestr/yarıyıl tatili ne zaman, kaç gün kaldı? İşte, Milli Eğitim Bakanlığı tatil tarihleri…

15 Tatil ne zaman, kaç gün kaldı? 2023 MEB takvimi ile sömestr/yarıyıl tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor, okullar ne zaman kapanacak?

YARIYIL TATİLİ (SÖMESTR) NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre 23 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında yarıyıl tatili uygulanacak.Yarıyıl tatili sebebiyle okullar 20 Ocak Cuma günü kapanacak ve öğrenciler için birinci dönem sona erecek. Okullarda eğitim öğretim faaliyetleri ise tekrar 6 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

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15 Tatil ne zaman, kaç gün kaldı? 2023 MEB takvimi ile sömestr/yarıyıl tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor, okullar ne zaman kapanacak?

YARIYIL TATİLİ KAÇ GÜN?

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ile birlikte öğretmenler Ocak-Şubat ayları arasında yapılacak yarıyıl tatilinde toplam 16 gün okula gitmeyecek.

15 Tatil ne zaman, kaç gün kaldı? 2023 MEB takvimi ile sömestr/yarıyıl tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor, okullar ne zaman kapanacak?

ÖĞRENCİLER KARNELERİNİ ALACAK!

Birinci dönemin sona ermesiyle öğrenciler karnelerini basılı olarak 20 Ocak Cuma günü alacak. Dileyen aileler çocuklarının karnelerini e-Okul VBS üzerinden görüntüleyebilecek.

Karnede bulunan not ortalamaları hesaplanırken öğrencilerin 1. yazılı puanının 2 ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle hesaplanıyor.

Tüm derslerin ortalaması hesaplandıktan sonra dönem sonu not ortalaması 70.00 ile 84.99 arasında olan öğrenciler Teşekkür Belgesi, 85 ve üzeri öğrenciler ise Takdir Belgesi almaya hak kazanacak.

15 Tatil ne zaman, kaç gün kaldı? 2023 MEB takvimi ile sömestr/yarıyıl tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor, okullar ne zaman kapanacak?

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NİSAN'DA UYGULANACAK!

Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda yoğun tempoda devam eden eğitim öğretim faaliyetlerinde öğrencilerin kısa da olsa dinlenebilmesi için ara tatil uyguluyor. Ara tatiller bir ve ikinci dönem yapılmaktadır. MEB takvimine göre birinci dönem ara tatili 14-18 Kasım 2022 tarihlerinde ikinci dönem ara tatili ise 17-20 Nisan tarihleri arasında uygulanacak. Ayrıca bu tarihler Ramazan Bayramı tarihlerine denk gelmektedir.

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