15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde feci olay! Bir anda köprüden aşağı atladı...

Olay sırasında sahilde balık tuttuğunu belirten Mehmet Aslan isimli vatandaş, "Köprüde çok sayıda polis aracı vardı. Adamın kendini aşağı attığını gördüm. Polis ve sahil güvenlik kurtarıp burada karaya çıkardı. Sonra ambulansa bindirildi" dedi.