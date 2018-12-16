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'nde feci olay! Bir anda köprüden aşağı atladı...

'nden atlayan bir vatandaş, deniz polisi tarafından yaralı halde kurtarıldı. 25 yaşlarında olduğu öğrenilen şahıs, hastanede tedavi altına alındı.

İHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 16.12.2018 14:43 Güncelleme Tarihi: 16.12.2018 14:52
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde feci olay! Bir anda köprüden aşağı atladı...

Üsküdar'da bir şahsın 'nden atladığı ihbarını alan polis harekete geçti. Köprüye taksiyle gelen 25 yaşındaki İ.Ç., Anadolu yakasından Avrupa'ya seyir halindeyken köprü üzerinde aniden taksiden inerek köprüden aşağı atladı.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde feci olay! Bir anda köprüden aşağı atladı...

Deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri tarafından yaralı halde sudan çıkarılan şahsa ilk müdahale olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından sahil güvenlik teknesinde yapıldı.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde feci olay! Bir anda köprüden aşağı atladı...

Bu sırada vatandaşlar da olayı merakla izledi. Yaralı olduğu öğrenilen İ.Ç., Beylerbeyi sahilinden sedyeyle ambulansa taşınarak İstanbul Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde feci olay! Bir anda köprüden aşağı atladı...

Olay sırasında sahilde balık tuttuğunu belirten Mehmet Aslan isimli vatandaş, "Köprüde çok sayıda polis aracı vardı. Adamın kendini aşağı attığını gördüm. Polis ve sahil güvenlik kurtarıp burada karaya çıkardı. Sonra ambulansa bindirildi" dedi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde feci olay! Bir anda köprüden aşağı atladı...
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde feci olay! Bir anda köprüden aşağı atladı...
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde feci olay! Bir anda köprüden aşağı atladı...
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