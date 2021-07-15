Giriş Tarihi: 15.07.2021 10:38Güncelleme Tarihi: 15.07.2021 10:38
15 Temmuz'dan en çarpıcı anlar! Tarih böyle yazıldı
5 yıl önce takvim sayfaları 15 Temmuz 2016'yı gösterdiğinde Türkiye Cumhuriyeti, tarihte benzerine pek de rastlanmayan bir hainlikle karşılaştı. Türk askeri üniformasına gizlenen FETÖ'cü hainler milletin kendisine silahları doğrulttu. Türk milleti FETÖ'cülerin bu kanlı darbe girişimini büyük bir direnişle püskürttü. Tankların karşısında korkusuzca durdu. Kurşunlara karşı yürüdü. 251 şehit verdiğimiz hain darbe girişiminde 2 bin 734 vatandaşımız da gazi oldu. İşte o gün 15 Temmuz 2016 akşamı ve 16 Temmuz'a sarkan saatlerde hafızalara kazınan kareler objektiflere yansıdı.