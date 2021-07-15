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Haberler Yaşam 15 Temmuz'dan en çarpıcı anlar! Tarih böyle yazıldı
Giriş Tarihi: 15.07.2021 10:38 Güncelleme Tarihi: 15.07.2021 10:38

15 Temmuz'dan en çarpıcı anlar! Tarih böyle yazıldı

5 yıl önce takvim sayfaları 15 Temmuz 2016'yı gösterdiğinde Türkiye Cumhuriyeti, tarihte benzerine pek de rastlanmayan bir hainlikle karşılaştı. Türk askeri üniformasına gizlenen FETÖ'cü hainler milletin kendisine silahları doğrulttu. Türk milleti FETÖ'cülerin bu kanlı darbe girişimini büyük bir direnişle püskürttü. Tankların karşısında korkusuzca durdu. Kurşunlara karşı yürüdü. 251 şehit verdiğimiz hain darbe girişiminde 2 bin 734 vatandaşımız da gazi oldu. İşte o gün 15 Temmuz 2016 akşamı ve 16 Temmuz'a sarkan saatlerde hafızalara kazınan kareler objektiflere yansıdı.

15 Temmuz'dan en çarpıcı anlar! Tarih böyle yazıldı

İşte Türk milletinin direniş destanı '15 Temmuz'un en çarpıcı kareleri!

15 Temmuz'dan en çarpıcı anlar! Tarih böyle yazıldı

FETÖ mensubu pilotların kullandığı savaş uçaklarının Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde bekleyen vatandaşlara attıkları bombanın patlama anı.

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15 Temmuz'dan en çarpıcı anlar! Tarih böyle yazıldı

Başkentte vatandaşların tankların önüne geçerek darbe girişimine karşı tepki gösterme anları.

15 Temmuz'dan en çarpıcı anlar! Tarih böyle yazıldı

Ankara'da Atatürk Bulvarı'nda FETÖ mensuplarının kullandığı tankın önüne çıkan araçları ezdiği anlar.

15 Temmuz'dan en çarpıcı anlar! Tarih böyle yazıldı

İstanbul Taksim Meydanı'nda toplanan vatandaşların darbe girişimine tepki gösterdiği anlar.

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