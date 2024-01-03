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Haberler Yaşam 15 yaşındaki Büşra Polat kalaşnikofla vurularak ölmüştü: Gözyaşlarıyla toprağa verildi!
Giriş Tarihi: 03.01.2024 16:07 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 16:07

15 yaşındaki Büşra Polat kalaşnikofla vurularak ölmüştü: Gözyaşlarıyla toprağa verildi!

İstanbul Sultangazi'de iki grup arasında kalaşnikoflu silahlı çatışma çıktı. Kurşunların hedefi olan Büşra Polat 3 günlük yaşam mücadelesine rağmen hayata gözlerini kapadı. Dün de gözyaşlarıyla sonsuzluğa uğurlandı. Baba Halis Polat, evladının başında acıyla haykırdı: Senin hayallerin vardı…

DHA
15 yaşındaki Büşra Polat kalaşnikofla vurularak ölmüştü: Gözyaşlarıyla toprağa verildi!

Acı olay, 30 Aralık günü İstanbul Sultangazi'de yaşandı. Seyir halindeki 34 RB 8900 ve 34 CRT 604 plakalı otomobillerin içindeki şüpheli şahıslar uzun namlulu silahlarla birbirlerine ateş açmıştı. 75. Yıl Heykel Parkı yakınlarında ailesi ile 34 UV 8980 plakalı araçla seyir halinde olan 15 yaşındaki Büşra Polat'ın başına kurşun isabet etmişti.

15 yaşındaki Büşra Polat kalaşnikofla vurularak ölmüştü: Gözyaşlarıyla toprağa verildi!

Ağır yaralanan Polat'ın, tedavi gördüğü Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 3 günlük yaşam savaşını kaybetmişti.

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15 yaşındaki Büşra Polat kalaşnikofla vurularak ölmüştü: Gözyaşlarıyla toprağa verildi!

Hayatını kaybeden Büşra, ailesinin gözyaşları arasında Sultangazi Yayla mezarında yapılan törenin ardından toprağa verildi.

15 yaşındaki Büşra Polat kalaşnikofla vurularak ölmüştü: Gözyaşlarıyla toprağa verildi!

Annesi, babası ve kardeşi Büşra'nın mezarı başında gözyaşları döktü. Büşra'nın mezarı başında ağlayan baba Halis Polat kızına son kez 'Senin ne hayallerin vardı' dedi.

15 yaşındaki Büşra Polat kalaşnikofla vurularak ölmüştü: Gözyaşlarıyla toprağa verildi!

Yoldan geçtiği sırada kurşunların hedefi olarak vefat eden Büşra Polat'ın babası Halis Polat, "Bu cinayeti işleyenler elbet yakalanacak. Allah cezalarını versin, güpegündüz kalaşnikoflarla mahalle arasında dağlarda değilsiniz.

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