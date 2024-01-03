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15 yaşındaki Büşra Polat kalaşnikofla vurularak ölmüştü: Gözyaşlarıyla toprağa verildi!
Giriş Tarihi: 03.01.2024 16:07
Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
16:07
15 yaşındaki Büşra Polat kalaşnikofla vurularak ölmüştü: Gözyaşlarıyla toprağa verildi!
İstanbul Sultangazi'de iki grup arasında kalaşnikoflu silahlı çatışma çıktı. Kurşunların hedefi olan Büşra Polat 3 günlük yaşam mücadelesine rağmen hayata gözlerini kapadı. Dün de gözyaşlarıyla sonsuzluğa uğurlandı. Baba Halis Polat, evladının başında acıyla haykırdı: Senin hayallerin vardı…