15 yaşındaki çırağa palangalı işkence! Korkunç görüntüler ortaya çıktı

Konya'da araç yedek parça satışı yapan iş yerinde çıraklık yapan E.A.Y. (15) alacağı vidanın numarasını unuttuğu gerekçesiyle iş yeri sahibi M.C. tarafından, halk arasında 'caraskal' olarak bilinen palangaya bağlanıp asıldı. Pantolonu da yarıya kadar indirildiği öne sürülen E.A.Y., yaklaşık 15 dakika asılı kaldıktan sonra indirildi. Bu olaydan bir süre sonra aynı iş yerinde çalışan E.A.Y.'nin ağabeyi H.H.Y.'nin (17) de bir malzemeyi hatalı büktüğü gerekçesiyle M.C. tarafından tekme ve tokat dövüldüğü iddia edildi. M.C.'den şikayetçi olan kardeşler, şimdi de suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.