1500 TL'ye öyle bir ev yaptılar ki görenleri hayrete düşürecek

En üstte organik bakımdan zengin olan toprağı daha sonra yeşillenecek olan çatı için, daha derindeki toprağı ise evin duvarlarını oluşturacak olan çuvalları doldurmak için, çıkan taşları da büyüklüklerine göre (küçük/orta/büyük) temel ve su basmanında kullanmak için ayırın.