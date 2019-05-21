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1500 TL'ye öyle bir ev yaptılar ki görenleri hayrete düşürecek

hayatından sıkılan insanların en büyük hayali olan doğayla iç içe yaşamak... Bunu başarabilen insanların yaşadığı hayat herkesi imrendiriyor... Şehir hayatının sıkıcılığı ve keşmekeşinden bunalan bir aile kendine doğada bulunan materyallerden muhteşem bir ev yaptı... Yaptıkları evi sadece 1500 TL'ye mal eden ailenin yaptığı bu muhteşem ev görenleri hayrete düşürdü... İşte o evin fotoğrafları...

Giriş Tarihi: 21.05.2019 19:48 Güncelleme Tarihi: 21.05.2019 19:51
1500 TL'ye öyle bir ev yaptılar ki görenleri hayrete düşürecek

Bir apartman ya da rezidansı yüzbinlerce liraya aldıysanız ve bilmem kaç yıl taksit ödeyecekseniz bu haberi okumak biraz içinizi acıtabilir. Çoğu atık olan malzemeyi ve doğanın verdiklerini kullanarak doğanın bağrında saray yavrusu ev yapıyoruz. Hem de topu topu 1500 liraya. Buyurun...

1500 TL'ye öyle bir ev yaptılar ki görenleri hayrete düşürecek

Evinizi yapacağınız alanı rüzgârı, suyu, güneşi ve manzaranızı da hesaba katarak belirleyin. Planınızı gönlünüze ve ihtiyacınıza göre bir kâğıda çizin. Alanı temizleyin.

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1500 TL'ye öyle bir ev yaptılar ki görenleri hayrete düşürecek

En üstte organik bakımdan zengin olan toprağı daha sonra yeşillenecek olan çatı için, daha derindeki toprağı ise evin duvarlarını oluşturacak olan çuvalları doldurmak için, çıkan taşları da büyüklüklerine göre (küçük/orta/büyük) temel ve su basmanında kullanmak için ayırın.

1500 TL'ye öyle bir ev yaptılar ki görenleri hayrete düşürecek

Temelinizi kazın. Bir kol boyu derinlik iyidir. Subasmanı için önce büyük, sonra küçük taşları dizerek üzerine toprak serin. Aynı işi evin içinde de yapın. Bu aşamada evinizin kapısını, mutfağa gelecek olan su ve gideri için boruları yerleştirin.

1500 TL'ye öyle bir ev yaptılar ki görenleri hayrete düşürecek
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1500 TL'ye öyle bir ev yaptılar ki görenleri hayrete düşürecek
1500 TL'ye öyle bir ev yaptılar ki görenleri hayrete düşürecek
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