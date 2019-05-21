1500 TL'ye öyle bir ev yaptılar ki görenleri hayrete düşürecek
1500 TL'ye öyle bir ev yaptılar ki görenleri hayrete düşürecek
Şehir hayatından sıkılan insanların en büyük hayali olan doğayla iç içe yaşamak... Bunu başarabilen insanların yaşadığı hayat herkesi imrendiriyor... Şehir hayatının sıkıcılığı ve keşmekeşinden bunalan bir aile kendine doğada bulunan materyallerden muhteşem bir ev yaptı... Yaptıkları evi sadece 1500 TL'ye mal eden ailenin yaptığı bu muhteşem ev görenleri hayrete düşürdü... İşte o evin fotoğrafları...
Giriş Tarihi: 21.05.2019
19:48
Güncelleme Tarihi: 21.05.2019
19:51