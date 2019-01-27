Türkiye'nin en iyi haber sitesi

15.000 TL maaş ile çalışacak eleman aranıyor!

Giriş Tarihi: 27.01.2019 19:21 Güncelleme Tarihi: 27.01.2019 19:31
15.000 TL maaş ile çalışacak eleman aranıyor!

yeni çalışanlar arıyor. Kariyer ilanları açık olan Apple, müşterileri dinleyip onlara yardımcı olacak çalışanlar arıyor.

15.000 TL maaş ile çalışacak eleman aranıyor!

İş yerine ise belli günler haricinde gelinmesi gerekmiyor! 'ın çalışan aradığı ülkelerin arasında de var!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
15.000 TL maaş ile çalışacak eleman aranıyor!

'ın ilanlarında ilanları da bulunuyor...

15.000 TL maaş ile çalışacak eleman aranıyor!

Yapılacak iş ise gayet basit! Evde oturmak ve tüketicilerden gelen kullanıcıların sorularına sabırla yanıt vermek ve sorunları telefon üzerinden çözmek...

Ancak bu işe girmenin bir şartı var!

15.000 TL maaş ile çalışacak eleman aranıyor!

işe alacağı kişlere bir dizi soru hazırlamış durumda. Peki bu sorulara siz olsanız nasıl yanıt verirdiniz? Okuyun, sorulara şaşıracaksınız, cevapları iyi düşünün!

15.000 TL maaş ile çalışacak eleman aranıyor!

İşte o sorular.... İlk sorudan başlayalım

Seni buraya ne getirdi?

15.000 TL maaş ile çalışacak eleman aranıyor!

8 yaşında bir çocuğa anlatıyormuş gibi modem cihazının ne işe yaradığını anlatın.

BİZE ULAŞIN