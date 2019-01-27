15.000 TL maaş ile çalışacak eleman aranıyor!

Apple yeni çalışanlar arıyor. Kariyer ilanları açık olan Apple, müşterileri dinleyip onlara yardımcı olacak çalışanlar arıyor. İş yerine ise belli günler haricinde gelinmesi gerekmiyor! Apple'ın çalışan aradığı ülkelerin arasında Türkiye de var! Apple'ın ilanlarında Türkiye ilanları da bulunuyor... Yapılacak iş ise gayet basit! Evde oturmak ve tüketicilerden gelen kullanıcıların sorularına sabırla yanıt vermek ve sorunları telefon üzerinden çözmek... Apple işe alacağı kişlere bir dizi soru hazırlamış durumda. Peki bu sorulara siz olsanız nasıl yanıt verirdiniz? Okuyun, sorulara şaşıracaksınız, cevapları iyi düşünün! İşte o sorular.... İlk sorudan başlayalım 8 yaşında bir çocuğa anlatıyormuş gibi modem cihazının ne işe yaradığını anlatın.