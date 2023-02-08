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Haberler Yaşam 17 Ağustos depremi şiddeti ve can kaybı sayısı: 17 Ağustos depreminde kaç kişi öldü, saat kaçta oldu, kaç şiddetindeydi?
Giriş Tarihi: 08.02.2023 12:41 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 12:41

17 Ağustos depremi şiddeti ve can kaybı sayısı: 17 Ağustos depreminde kaç kişi öldü, saat kaçta oldu, kaç şiddetindeydi?

Türkiye tarihinin en büyük ikinci depremi 6 Şubat sabah saatlerinde Kahramanmaraş'ta yaşanırken, akıllarımızda kalan 17 Ağustos depremi şiddeti ve can kaybı sayısı sürekli olarak vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Gölcük depremi olarak akıllardan çıkmayan, Marmara ve Batı Karadeniz'deki birçok ili etkileyen deprem sonucu on binlerce kişi hayatını kaybetti. Son yaşanan şiddetli deprem sonrası "17 Ağustos depreminde kaç kişi öldü, kaç şiddetindeydi?" soruları yanıt arıyor. Peki, 17 Ağustos depremi can kaybı sayısı kaç, saat kaçta oldu? İşte konu hakkında detaylar

17 Ağustos depremi şiddeti ve can kaybı sayısı: 17 Ağustos depreminde kaç kişi öldü, saat kaçta oldu, kaç şiddetindeydi?

17 Ağustos depremi şiddeti ve can kaybı sayısı hakkında araştırmalar devam ediyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerindeki 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremler sonrası Türkiye tarihinin en büyük depremleri sıklıkla aratılmaya başlandı. Peki, : 17 Ağustos depreminde kaç kişi öldü, kaç şiddetindeydi? İşte 17 Ağustos depremi bilançosu

17 Ağustos depremi şiddeti ve can kaybı sayısı: 17 Ağustos depreminde kaç kişi öldü, saat kaçta oldu, kaç şiddetindeydi?

17 AĞUSTOS DEPREMİ NEREDE, SAAT KAÇTA OLDU?

1999 Gölcük Depremi, İzmit Depremi, Marmara Depremi ya da 17 Ağustos 1999 depremi, 17 Ağustos 1999 sabahı, yerel saatle 03:02'de gerçekleşen, Kocaeli/Gölcük merkezli deprem. Richter ölçeğine göre 7,5 Mw büyüklüğünde gerçekleşen deprem, büyük çapta can ve mal kaybına neden olmuştur.

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17 Ağustos depremi şiddeti ve can kaybı sayısı: 17 Ağustos depreminde kaç kişi öldü, saat kaçta oldu, kaç şiddetindeydi?

BÜYÜKLÜĞÜ VE KONUMU

Deprem, 17 Ağustos 1999'da, saat 3:02 de, 40,70 kuzey enlemi ile 29,91 doğu boylamının tarif ettiği bölgede, İzmit'in 11 km güneydoğusunda meydana gelmiştir.

Depremin büyüklüğü çeşitli kuruluşlar tarafından değişik değerlerde bildirilmiş ise de moment şiddeti büyüklüğü Mw = 7,5 ve yüzey dalgası büyüklüğü Ms = 7,7 değerleri civarında değişmektedir.

17 Ağustos depremi şiddeti ve can kaybı sayısı: 17 Ağustos depreminde kaç kişi öldü, saat kaçta oldu, kaç şiddetindeydi?

Cisim Dalgası Şiddeti = 6,3 (USS)

Yüzey Dalgası Şiddeti = 7,8 (USGS)

Moment Şiddeti = 7,5 (Kandilli, USGS, Afet İşleri Genel Md. Deprem Araştırma Dairesi AİGM-DAD )

Kayıt Süresi Şiddeti = 6,7 (Kandilli)

17 Ağustos depremi şiddeti ve can kaybı sayısı: 17 Ağustos depreminde kaç kişi öldü, saat kaçta oldu, kaç şiddetindeydi?

Depremin odak derinliğinin 10–15 km olduğu ve sağ atımlı 120 km civarında bir fay hareketi ortaya çıktığı yapılan incelemelerle belirlenmiştir. Ana deprem dalgasının ardından büyüklüğü 4,0-5,0 değerlerinde olan çok sayıda artçı depremler meydana gelmiştir.

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