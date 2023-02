Haberler Yaşam 17 Ağustos depremi şiddeti ve can kaybı sayısı: 17 Ağustos depreminde kaç kişi öldü, saat kaçta oldu, kaç şiddetindeydi?

Giriş Tarihi: 08.02.2023 12:41 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 12:41

Türkiye tarihinin en büyük ikinci depremi 6 Şubat sabah saatlerinde Kahramanmaraş'ta yaşanırken, akıllarımızda kalan 17 Ağustos depremi şiddeti ve can kaybı sayısı sürekli olarak vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Gölcük depremi olarak akıllardan çıkmayan, Marmara ve Batı Karadeniz'deki birçok ili etkileyen deprem sonucu on binlerce kişi hayatını kaybetti. Son yaşanan şiddetli deprem sonrası "17 Ağustos depreminde kaç kişi öldü, kaç şiddetindeydi?" soruları yanıt arıyor. Peki, 17 Ağustos depremi can kaybı sayısı kaç, saat kaçta oldu? İşte konu hakkında detaylar