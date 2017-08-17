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17 Ağustos depreminin 18. yılı

Giriş Tarihi: 17.08.2017 09:44 Güncelleme Tarihi: 17.08.2020 11:10
17 Ağustos depreminin 18. yılı

17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de meydana gelen ve yaklaşık 45 saniye süren 7.4 büyüklüğündeki depremin üzerinden 18 yıl geçti..

17 Ağustos depreminin 18. yılı

Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de meydana gelen ve yaklaşık 45 saniye süren 7.4 büyüklüğündeki depremin üzerinden 18 yıl geçti..

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17 Ağustos depreminin 18. yılı

Kocaeli, Gölcük, Düzce, Sakarya, İstanbul ve Yalova'da büyük can ve mal kaybı ile yıkıma neden olan depremde resmi verilere göre 17 bin 480 kişi hayatını kaybederken on binlerce kişi yaralandı..

17 Ağustos depreminin 18. yılı

Marmara Depremi'nden en çok etkilenen Kocaeli'nde 9 bin 477 kişi yaşamını yitirdi, 9 bin 881 kişi yaralandı..

17 Ağustos depreminin 18. yılı

Depremde, 35 bin 180 konut, 5 bin 770 iş yeri yıkıldı ya da ağır hasar gördü.

17 Ağustos depreminin 18. yılı

40 bin 757 konut, 6 bin 57 iş yeri orta, 45 bin 86 konut ve 6 bin 128 iş yeri de hafif hasarlı olarak kayıtlara geçti..

17 Ağustos depreminin 18. yılı

O büyük felaketten geriye ise bu kareler kaldı...

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