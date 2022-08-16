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Haberler Yaşam 17 Ağustos depreminin acısı hala aklımızdayken… Türkiye tarihinde yaşanan en büyük depremler listesi
Giriş Tarihi: 16.08.2022 14:47 Güncelleme Tarihi: 16.08.2022 14:52

17 Ağustos depreminin acısı hala aklımızdayken… Türkiye tarihinde yaşanan en büyük depremler listesi

Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul'da minimum 7.2, maksimum 7.6 deprem bekliyorum açıklamasından sonra yine herkesin aklı geçmişte yaşanan depremlere gitti. En son 30 Ekim 2020 İzmir depremi ile 117 kişi öldü ve en az 15 bin kişi evsiz kaldı. 17 Ağustos gelmişken hep 7.6 şiddetindeki 1999 Gölcük Depremi her zaman hafızalarımıza tekrardan geliyor. 18 bin 373 kişinin öldüğü doğal afet ile birlikte Türkiye'de deprem farkındalığı arttı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana yaşanan depremler, belki de deprem farkındalığının ülkenin her yerinde artmasını sağlar. İşte Türkiye en büyük depremler listesi

17 Ağustos depreminin acısı hala aklımızdayken… Türkiye tarihinde yaşanan en büyük depremler listesi

17 Ağustos 1999 depremi ile birlikte Türkiye yeni bir gerçeğe uyandı; Anadolu bir deprem coğrafyası ve fay hatları oldukça aktif. 18 bin kişi 7.6 şiddetli deprem sonucu hayatını kaybetti. Kentsel dönüşüm ile tekrardan böyle bir durumun yaşanmasının önüne geçilmek istiyor. Vatandaşlar cumhuriyet tarihinde yaşanmış en büyük depremleri merak ediyor. İşte en Türkiye'de gerçekleşen en büyük depremler listesi

17 Ağustos depreminin acısı hala aklımızdayken… Türkiye tarihinde yaşanan en büyük depremler listesi

2022 İZMİR - EGE DENİZİ DEPREMİ

2020 Ege Denizi Depremi, 30 Ekim 2020 günü Türkiye saati ile 14.51'de, merkez üssü Yunanistan'ın Sisam Adası açıklarında Türkiye'nin İzmir ilinin Seferihisar ilçesine 23 km mesafede bulunan, yerin 16,5 km altında 6,9 Mw büyüklüğünde meydana gelen ve yaklaşık 16 saniye süren depremdir.

Türkiye ve Yunanistan'da toplam 119 kişinin ölümüne ve 1053 kişinin ise yaralanmasına neden olan deprem, 2020 yılında yeryüzünde meydana gelen depremler arasında en ölümcül deprem olarak kayıtlara geçti.

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17 Ağustos depreminin acısı hala aklımızdayken… Türkiye tarihinde yaşanan en büyük depremler listesi

1953 BALIKESİR YENİCE DEPREMİ

1953 Yenice-Gönen Depremi, 18 Mart 1953 tarihinde Türkiye saatiyle 21:06'da Çanakkale'nin ilçesi Yenice'nin 12 kilometre doğusunda meydana gelen deprem. Deprem sonucu 265 kişi öldü, 6750 bina hasar gördü veya yıkıldı. Yenice ile Balıkesir'in ilçesi Gönen arasında fay kırığına sebep olduğu için Yenice-Gönen Depremi olarak bilinir.

17 Ağustos depreminin acısı hala aklımızdayken… Türkiye tarihinde yaşanan en büyük depremler listesi

1943 KASTAMONU TOSYA DEPREMİ

1943 Tosya-Ladik depremi 27 Kasım günü yerel saat ile 00.20'de Kastamonu, Tosya'da meydana geldi. 4000 can kaybına yol açan ve 7.2 Ms büyüklüğünde meydana gelen deprem. Mercalli şiddet ölçeğine göre en büyük şiddet IX-X (Şiddetli-Yoğun) olarak hissedildi. Deprem sonucu 4 bin kişi hayatını kaybetti.

17 Ağustos depreminin acısı hala aklımızdayken… Türkiye tarihinde yaşanan en büyük depremler listesi

1970 KÜTAHYA GEDİZ DEPREMİ

Depremde Batı Anadolu sarsılmıştır. Bu depremi daha başka sarsıntılar takip etmiş ve haftalar sonra dahi farklı büyüklükte sarsıntılar ve ufak depremler hissedilmiştir. Depremin dış merkezi 39.2°N ve 29.5°E olarak verilmektedir. Sarsıntının büyüklüğü Richter ölçüsüne göre 7,6 idi. Depremin menşei tektoniktir.

Yaklaşık olarak 3000 km2 genişliğindeki sarsıntı alanında takriben 3500 ev tamamen yıkılmış, 7000 ev ağır surette ve 10.600 den fazla bina da fazla ölçüde hasara uğramıştır. 33.000 aile, yaklaşık olarak 80.000 kişi barınaksız kalmış, 6 saniye süren depremde 800 kişi ölmüş ve 520 yaralanmıştır.

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