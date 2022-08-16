17 Ağustos depreminin acısı hala aklımızdayken… Türkiye tarihinde yaşanan en büyük depremler listesi

Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul'da minimum 7.2, maksimum 7.6 deprem bekliyorum açıklamasından sonra yine herkesin aklı geçmişte yaşanan depremlere gitti. En son 30 Ekim 2020 İzmir depremi ile 117 kişi öldü ve en az 15 bin kişi evsiz kaldı. 17 Ağustos gelmişken hep 7.6 şiddetindeki 1999 Gölcük Depremi her zaman hafızalarımıza tekrardan geliyor. 18 bin 373 kişinin öldüğü doğal afet ile birlikte Türkiye'de deprem farkındalığı arttı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana yaşanan depremler, belki de deprem farkındalığının ülkenin her yerinde artmasını sağlar. İşte Türkiye en büyük depremler listesi