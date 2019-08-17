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  • 17 Ağustos Marmara Depremi'nin izlerini taşıyan su altı şehrine anı dalışı!

'nin izlerini taşıyan su altı şehrine anı dalışı!

1999 yılında merkez üssü 'nin Gölcük ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki 'nin ardından fay hattının otel, vapur iskelesi, çay bahçesi, ev gibi yapıları denize çekmesiyle Gölcük'te oluşan 'su altı şehri', önemli dalış lokasyonlarından biri haline geldi. 'Asrın Felaketi' olarak adlandırılan ülkemizde birçok insanın yaşamını yitirdiği 17 Ağustos 1999 sabahı, yerel saatle 03:02'de gerçekleşen Marmara Depremi'nin 20. yıl dönümünde Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve uzmanı Yoshinori Moriwaki'nin de aralarında bulunduğu 60 dalgıç, gün boyunca gerçekleştirdikleri dalışlarla depremde yaşamını yitirenleri andı.

Giriş Tarihi: 17.08.2019 07:08 Güncelleme Tarihi: 17.08.2019 07:31
17 Ağustos Marmara Depremi'nin izlerini taşıyan su altı şehrine anı dalışı!

1999 yılında merkez üssü 'nin Gölcük ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki 'nin ardından fay hattının otel, vapur iskelesi, çay bahçesi, ev gibi yapıları denize çekmesiyle oluşan su altı şehrinde depremde hayatını kaybedenlerin anısına dalış yapıldı.

17 Ağustos Marmara Depremi'nin izlerini taşıyan su altı şehrine anı dalışı!

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 7,4 büyüklüğündeki 'nin ardından fay hattının, kıyıdaki otel, vapur iskelesi, çay bahçesi, ev gibi yapıları denize çekmesiyle oluşan 'nin Gölcük ilçesindeki "su altı şehri", önemli dalış lokasyonlarından biri oldu.

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17 Ağustos Marmara Depremi'nin izlerini taşıyan su altı şehrine anı dalışı!

Merkez üssü 'nin Gölcük ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki 'nde yaşamını yitirenler, su altında anıldı.

17 Ağustos Marmara Depremi'nin izlerini taşıyan su altı şehrine anı dalışı!

Değirmendere Sualtı Topluluğu'nca (DESSAT) fay hattının, kıyıdaki otel, vapur iskelesi, çay bahçesi, ev gibi yapıları denize çekmesiyle Değirmendere sahilinin 180 metre açığındaki "su altı şehri"ne dalış gerçekleştirildi. Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve uzmanı Yoshinori Moriwaki'nin de aralarında bulunduğu 60 dalgıç, gün boyunca gerçekleştirdikleri dalışlarla depremde yaşamını yitirenleri andı.

17 Ağustos Marmara Depremi'nin izlerini taşıyan su altı şehrine anı dalışı!

DESSAT lideri, su altı arama kurtarma ve dalış eğitmeni Murat Kulakaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 'nin yıl dönümü dolayısıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da anı dalışı organizasyonu düzenlediklerini bildirdi.

17 Ağustos Marmara Depremi'nin izlerini taşıyan su altı şehrine anı dalışı!

Murat Kulakaç, "Burada dalan arkadaşlarımız mutlaka etkileniyorlar ama depremin 20. yılı olması nedeniyle sudan çıkan arkadaşlarımızın hüznünü net bir şekilde gördük, çok duygusal anlar yaşadılar. Bunlar üzücü ama unuttuğumuz gerçeğini hatırlatan olaylar." diye konuştu.

17 Ağustos Marmara Depremi'nin izlerini taşıyan su altı şehrine anı dalışı!
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