17 Ağustos Marmara Depremi'nin izlerini taşıyan su altı şehrine anı dalışı!

17 Ağustos 1999 yılında merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki Marmara Depremi'nin ardından fay hattının otel, vapur iskelesi, çay bahçesi, ev gibi yapıları denize çekmesiyle Gölcük'te oluşan 'su altı şehri', önemli dalış lokasyonlarından biri haline geldi. 'Asrın Felaketi' olarak adlandırılan ülkemizde birçok insanın yaşamını yitirdiği 17 Ağustos 1999 sabahı, yerel saatle 03:02'de gerçekleşen Marmara Depremi'nin 20. yıl dönümünde Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'nin de aralarında bulunduğu 60 dalgıç, gün boyunca gerçekleştirdikleri dalışlarla depremde yaşamını yitirenleri andı.