Haberler
Yaşam
17 yaşındaki gencin korkunç sonu: İntihar etti demişlerdi! Gerçeği sorguda itiraf etti!
Giriş Tarihi: 18.03.2024 15:42
Güncelleme Tarihi: 18.03.2024
15:42
17 yaşındaki gencin korkunç sonu: İntihar etti demişlerdi! Gerçeği sorguda itiraf etti!
Kan donduran olay Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde meydana geldi. Birlikte alkol alan 3 arkadaştan Sercan Baki D. (26), tabancayla Arda Bağuç'u (17) başından vurarak katletti. Polise Bağuç'un intihar ettiğini söyleyen Sercan Baki D. ve arkadaşı Enes Emre K. (19), çelişkili ifadeler verdi. Enes Emre K. ifadesinde, korkunç gerçeği itiraf etti…