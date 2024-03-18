17 yaşındaki gencin korkunç sonu: İntihar etti demişlerdi! Gerçeği sorguda itiraf etti!

Bağuç'un arkadaşları ifadelerinde, arkadaşlarının intihar ettiğini ileri sürdü. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, tabancanın bulunduğu konum ile ateş edilen noktanın farklılık gösterdiğini belirledi. Ekipler, tabancadaki 5 mermiden birinin namluya sürülü olduğunu, Bağuç'un başından çıkan mermi çekirdeğinin ise konteynerin tavan kısmını deldiğini belirledi.