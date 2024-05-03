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175 milyonluk büyü vurgununda yeni detaylar! Mağdur kadın SABAH'a konuştu: Her şey bir falla başladı
Giriş Tarihi: 03.05.2024 06:57
Güncelleme Tarihi: 03.05.2024
07:00
175 milyonluk büyü vurgununda yeni detaylar! Mağdur kadın SABAH'a konuştu: Her şey bir falla başladı
Almanya'da, kendisini medyum olarak tanıtıp, "Sende büyü var" diyerek bir işkadınını 175 milyon lira dolandırdığı iddia edilen Serkan Ö.'nün, olaydan sonra memleketi Ordu'ya döndüğü ve lüks bir hayat sürdüğü ortaya çıktı. SABAH'a konuşan Nurcan B. ise "Her gelişinde içirdiği suyla beni kendimden geçirip, o sırada anlattırdıklarımı, sonra bana anlatıyormuş. Yıllarca 'çocukların ölecek, eşin ölecek' diye diye beni soydu. Boynumdaki zinciri bile, 'bunda büyü var gömeceğim' diye aldı. Kendi eşine takmış" dedi.