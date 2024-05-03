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Haberler Yaşam 175 milyonluk büyü vurgununda yeni detaylar! Mağdur kadın SABAH'a konuştu: Her şey bir falla başladı
Giriş Tarihi: 03.05.2024 06:57 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 07:00

175 milyonluk büyü vurgununda yeni detaylar! Mağdur kadın SABAH'a konuştu: Her şey bir falla başladı

Almanya'da, kendisini medyum olarak tanıtıp, "Sende büyü var" diyerek bir işkadınını 175 milyon lira dolandırdığı iddia edilen Serkan Ö.'nün, olaydan sonra memleketi Ordu'ya döndüğü ve lüks bir hayat sürdüğü ortaya çıktı. SABAH'a konuşan Nurcan B. ise "Her gelişinde içirdiği suyla beni kendimden geçirip, o sırada anlattırdıklarımı, sonra bana anlatıyormuş. Yıllarca 'çocukların ölecek, eşin ölecek' diye diye beni soydu. Boynumdaki zinciri bile, 'bunda büyü var gömeceğim' diye aldı. Kendi eşine takmış" dedi.

Ümit Erkan DEMİRCAN
175 milyonluk büyü vurgununda yeni detaylar! Mağdur kadın SABAH’a konuştu: Her şey bir falla başladı

Almanya'da hem işsizlik maaşı alıp hem de kaçak olarak havuz temizlerken, kendisini medyum olarak tanıttığı iş kadını Nurcan B'yi, "Sendi ölüm büyüsü var. Kocan seni aldatıyor" gibi söylemlerle, 6 yılda 175 milyon lira dolandırdığı iddia edilen Serkan Ö.'nün olaydan sonra kaçtığı Türkiye'de lüks bir hayat sürdüğü ortaya çıktı.

175 milyonluk büyü vurgununda yeni detaylar! Mağdur kadın SABAH’a konuştu: Her şey bir falla başladı

Almanya'da hakkında tutuklama kararı çıkan Serkan Ö.'nün, memleketi Ordu'nun Ünye İlçesi'ne döndüğü, akrabalarına ve "Almanya'da temizlik şirketim var. Yatırım için geldim" dediği öğrenildi.

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175 milyonluk büyü vurgununda yeni detaylar! Mağdur kadın SABAH’a konuştu: Her şey bir falla başladı

İddiaya göre Nurcan B.'den aldığı paralarla çocukluk arkadaşı fırıncı Tekin A. ile birlikte bir inşaat şirketi kuran Serkan Ö., arsalar alarak inşaat yapmaya başladı. Kendisine ve ortağına lüks spor otomobiller de alan Serkan Ö.'nün, Antalya'da 5 yıldızlı tatiller yaptığı görüldü.

175 milyonluk büyü vurgununda yeni detaylar! Mağdur kadın SABAH’a konuştu: Her şey bir falla başladı

DEĞİRMENİN SUYUNUN NEREDEN GELDİĞİNİ ÖĞRENDİK

Çocukluk arkadaşlarından M.D. " İkisi de arkadaşım. Serkan'ın formalite bir evlilikle Almanya'ya gittiğini duymuştuk. Tekin ise fırıncı. Biranda Ünye'de inşaatları yükselmeye başladı. Serkan'ın bu konulara merakı çocukluktan geliyor.

175 milyonluk büyü vurgununda yeni detaylar! Mağdur kadın SABAH’a konuştu: Her şey bir falla başladı

Çünkü annesi Ünye'de çok meşhur bir falcı. O yüzden duyduğumuzda çok şaşırmadık. Tekin ise kendi halinde bir esnaftı. Bir araya geldiler ve hızla yükseldiler.

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