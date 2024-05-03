175 milyonluk büyü vurgununda yeni detaylar! Mağdur kadın SABAH’a konuştu: Her şey bir falla başladı

Almanya'da hem işsizlik maaşı alıp hem de kaçak olarak havuz temizlerken, kendisini medyum olarak tanıttığı iş kadını Nurcan B'yi, "Sendi ölüm büyüsü var. Kocan seni aldatıyor" gibi söylemlerle, 6 yılda 175 milyon lira dolandırdığı iddia edilen Serkan Ö.'nün olaydan sonra kaçtığı Türkiye'de lüks bir hayat sürdüğü ortaya çıktı.



