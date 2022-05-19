Haberler Yaşam 19 Mayıs kapalı olan yollar ve alternatifleri: 19 Mayıs’ta trafiğe kapalı olan yollar ve alternatif yol güzergahları

Giriş Tarihi: 19.05.2022 06:55 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022 06:55

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Gençlik Yürüyüşü kapsamında 19 Mayıs'ta kapalı olan yollar belirlendi. Bu sene Perşembe gününe denk gelen 19 Mayıs'ta hangi yolların trafiğe kapalı olacağı araç kullanacak olan vatandaşları yakından ilgilendiriyor. İstanbul Valiliği bir açıklama yaparak, "19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü" nedeniyle bugün saat 11.00 itibarıyla bazı yolların trafiğe geçici olarak kapatılacağını duyurdu. Peki Bugün İstanbul'da hangi yollar kapalı? 19 Mayıs'ta kapalı olan yollar ve alternatif yol güzergahları nelerdir?