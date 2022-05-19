Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 19 Mayıs kapalı olan yollar ve alternatifleri: 19 Mayıs’ta trafiğe kapalı olan yollar ve alternatif yol güzergahları
Giriş Tarihi: 19.05.2022 06:55 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022 06:55

19 Mayıs kapalı olan yollar ve alternatifleri: 19 Mayıs’ta trafiğe kapalı olan yollar ve alternatif yol güzergahları

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Gençlik Yürüyüşü kapsamında 19 Mayıs'ta kapalı olan yollar belirlendi. Bu sene Perşembe gününe denk gelen 19 Mayıs'ta hangi yolların trafiğe kapalı olacağı araç kullanacak olan vatandaşları yakından ilgilendiriyor. İstanbul Valiliği bir açıklama yaparak, "19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü" nedeniyle bugün saat 11.00 itibarıyla bazı yolların trafiğe geçici olarak kapatılacağını duyurdu. Peki Bugün İstanbul'da hangi yollar kapalı? 19 Mayıs'ta kapalı olan yollar ve alternatif yol güzergahları nelerdir?

19 Mayıs kapalı olan yollar ve alternatifleri: 19 Mayıs’ta trafiğe kapalı olan yollar ve alternatif yol güzergahları

19 Mayıs kapalı olan yollar, resmi tatilde yola çıkacak olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Valiliği bir açıklama yaparak, "19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü" nedeniyle bazı yolların trafiğe geçici olarak kapatılacağını duyurdu. İşte 19 Mayıs 2022 Perşembe günü kapalı olan yollar ve alternatif yol güzergahları

19 Mayıs kapalı olan yollar ve alternatifleri: 19 Mayıs’ta trafiğe kapalı olan yollar ve alternatif yol güzergahları

19 MAYIS KAPALI OLAN YOLLAR HANGİLERİ?

Valilikten yapılan açıklamaya göre kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:

Öğrenci grubunun geçişi sırasında kapatılacak yollar; Rıhtım Caddesi, (Atatürk Anıtı ile İskele Polis Merkezi girişi arasında kalan kısım) Rıhtım Sokak - Albay Faik Sözdener Caddesi, (Rıhtım Sokak kesişimi ile Söğütlüçeşme Caddesi kesişimi arasında kalan kısım) Söğütlüçeşme Caddesi Tramvay Yolu- General Asım Gündüz Caddesi, (Sakız Gülü Sokak kesişimi ile Kuşdili Caddesi kesişimi arasında kalan kısım)

Alternatif güzergâhlar; Mühürdar Caddesi, Moda Caddesi (DHA)

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
19 Mayıs kapalı olan yollar ve alternatifleri: 19 Mayıs’ta trafiğe kapalı olan yollar ve alternatif yol güzergahları
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
19 Mayıs kapalı olan yollar ve alternatifleri: 19 Mayıs’ta trafiğe kapalı olan yollar ve alternatif yol güzergahları
SON DAKİKA