Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına saatler kala Türkiye'nin dört bir tarafı Türk bayrakları ile donatılırken 19 Mayıs şiirleri kısa, uzun, resimli, 2-3-4-5-6 kıtalık seçenekleriyle hazırlanmaya başladı. Günün anlam ve önemini anlatmanın en güzel yolu olacak şiirler ve şarkılar; bayram kutlamalarında ve sosyal medyada paylaşılacak. Özellikle okullarda gerçekleşecek kutlamalar için 19 Mayıs şiirleri ilkokul, ortaokul, lise seçenekleriyle araştırılmaya başlandı. 'Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun' demek için en güzel 19 Mayıs şiirleri derlendi. İşte ünlü şairlerden 19 Mayıs ile ilgili şiirleri…