19 Mayıs şiirleri kısa, uzun, 2-3-4-5-6 kıtalık ve resimli seçenekleriyle bayram öncesinde gündemdeki yerini aldı. Bu sene Perşembe gününe denk gelen Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, okullar başta olmak üzere birçok cadde ve sokakta coşkuyla karşılanacak. Özellikle öğrenciler cephesinde hazırlanan 19 Mayıs şiirleri ilkokul, ortaokul, lise kademelerine uygun olarak seçilmeye devam ediyor. Gençlik marşları ile bayram coşkusunu yaşatacak korolar, Türk bayrakları ve İstiklal Marşı bu bayramın vazgeçilmezleri arasında olacak. Bu noktada en güzel 19 Mayıs şiirleri de şimdiden paylaşılmaya başladı. İşte en anlamlı 19 Mayıs ile ilgili şiirler…