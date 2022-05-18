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Haberler Yaşam 19 MAYIS ŞİİRLERİ 2022 ile Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı marşları! Kısa, uzun, 2-3-4-5-6 kıtalık, resimli, en güzel 19 MAYIS ŞİİRLERİ 2022 paylaş
Giriş Tarihi: 18.05.2022 11:05 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 11:07

19 MAYIS ŞİİRLERİ 2022 ile Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı marşları! Kısa, uzun, 2-3-4-5-6 kıtalık, resimli, en güzel 19 MAYIS ŞİİRLERİ 2022 paylaş

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına saatler kala Türkiye'nin dört bir tarafı Türk bayrakları ile donatılırken 19 Mayıs şiirleri kısa, uzun, resimli, 2-3-4-5-6 kıtalık seçenekleriyle hazırlanmaya başladı. Günün anlam ve önemini anlatmanın en güzel yolu olacak şiirler ve şarkılar; bayram kutlamalarında ve sosyal medyada paylaşılacak. Özellikle okullarda gerçekleşecek kutlamalar için 19 Mayıs şiirleri ilkokul, ortaokul, lise seçenekleriyle araştırılmaya başlandı. 'Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun' demek için en güzel 19 Mayıs şiirleri derlendi. İşte ünlü şairlerden 19 Mayıs ile ilgili şiirleri…

19 MAYIS ŞİİRLERİ 2022 ile Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı marşları! Kısa, uzun, 2-3-4-5-6 kıtalık, resimli, en güzel 19 MAYIS ŞİİRLERİ 2022 paylaş

19 Mayıs şiirleri kısa, uzun, 2-3-4-5-6 kıtalık ve resimli seçenekleriyle bayram öncesinde gündemdeki yerini aldı. Bu sene Perşembe gününe denk gelen Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, okullar başta olmak üzere birçok cadde ve sokakta coşkuyla karşılanacak. Özellikle öğrenciler cephesinde hazırlanan 19 Mayıs şiirleri ilkokul, ortaokul, lise kademelerine uygun olarak seçilmeye devam ediyor. Gençlik marşları ile bayram coşkusunu yaşatacak korolar, Türk bayrakları ve İstiklal Marşı bu bayramın vazgeçilmezleri arasında olacak. Bu noktada en güzel 19 Mayıs şiirleri de şimdiden paylaşılmaya başladı. İşte en anlamlı 19 Mayıs ile ilgili şiirler

19 MAYIS ŞİİRLERİ 2022 ile Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı marşları! Kısa, uzun, 2-3-4-5-6 kıtalık, resimli, en güzel 19 MAYIS ŞİİRLERİ 2022 paylaş

EN GÜZEL 19 MAYIS ŞİİRLERİ 2022

19 MAYIS GÜNÜ ATAMIZ

19 Mayıs günü,

Doğmuş büyük ATAMIZ.

Masmavi gözleriyle,

Eritmiş düşmanları.

Gençlere etmiş hediye,

Bu en büyük bayramı.

Hep birlikte el ele,

Koruyalım vatanı

19 MAYIS GÜNÜNÜ

Atatürk güneş gibi,

Her daim içimizde,

19 Mayıs gününü,

Yaşatırız kalbimizde.

Atatürk'ün güvendiği,

İşte o gençlik biziz,

19 Mayıs gününü

Özel bir gün biliriz.

Parolamız ileri,

Geri nedir bilmeyiz,

19 Mayıs gününü,

Hepimiz çok severiz.

İlkeleri benimsedik,

Çağdaşlığı hedefledik,

19 Mayıs gününü,

Doğum günümüz bildik.

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19 MAYIS ŞİİRLERİ 2022 ile Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı marşları! Kısa, uzun, 2-3-4-5-6 kıtalık, resimli, en güzel 19 MAYIS ŞİİRLERİ 2022 paylaş

19 MAYIS GÜNÜNÜ

Atatürk güneş gibi,

Her daim içimizde,

19 Mayıs gününü,

Yaşatırız kalbimizde.

Atatürk'ün güvendiği,

İşte o gençlik biziz,

19 Mayıs gününü

Özel bir gün biliriz.

Parolamız ileri,

Geri nedir bilmeyiz,

19 Mayıs gününü,

Hepimiz çok severiz.

İlkeleri benimsedik,

Çağdaşlığı hedefledik,

19 Mayıs gününü,

Doğum günümüz bildik.

19 MAYIS ŞİİRLERİ 2022 ile Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı marşları! Kısa, uzun, 2-3-4-5-6 kıtalık, resimli, en güzel 19 MAYIS ŞİİRLERİ 2022 paylaş

HER ZAMAN İÇİMİZDE

19 Mayıs günü,

Yaşıyor kalbimizde,

Atatürk güneş gibi,

Her zaman içimizde.

Tembellik yasak bize,

Parolamız ileri,

Dünyaya örnek olsun,

Çalışkan Türk gençleri.

Ülkü verir, hız verir.

Bize 19 Mayıs.

Yurdumuzu kurtaran,

Ata'yı unutmayız.

Tembellik yasak bize,

Parolamız ileri,

Dünyaya örnek olsun,

Çalışkan Türk gençleri...

Fahrünnisa ELMALI

19 MAYIS ŞİİRLERİ 2022 ile Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı marşları! Kısa, uzun, 2-3-4-5-6 kıtalık, resimli, en güzel 19 MAYIS ŞİİRLERİ 2022 paylaş

19 MAYIS ŞİİRLERİ KISA - UZUN SEÇENEKLER

19 MAYIS TÜRKÜSÜ

On dokuz Mayıs,

En yüce bayram.

Bize armağan,

Bıraktı Ata'm.

Sağız vatanca,

Kafamız zinde,

Tek bir kitleyiz,

Ata izinde.

Ata'yı sevmek,

Kutsal ülkümüz,

O'na benzemek,

Coşkun türkümüz.

Ata her yerde,

Yol gösteriyor,

Koşun güzele,

Bilime diyor.

Samsun'a O'nun,

Çıktığı bugün.

Vatanda düğün,

Çocuğum övün!

Halim YAĞCIOĞLU