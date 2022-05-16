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Haberler Yaşam 19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayısta metro, metrobüs, Marmaray ve otobüsler ücretsiz mi, bedava mı?
Giriş Tarihi: 16.05.2022 16:52 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 16:53

19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayısta metro, metrobüs, Marmaray ve otobüsler ücretsiz mi, bedava mı?

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs resmi tatil olarak sayıldığından okullar ve işyerlerinde çalışmaya ara verilecek. Milli bayramlardan biri olan bu özel günde geçtiğimiz bayramlarda olduğu gibi toplu taşımaların ücretsiz olup olmadığı sorgulanıyor. Bu noktada 19 Mayısta toplu taşıma ücretsiz mi? sorusu araştırılmaya başladı. Geçtiğimiz bayram günlerinde metro, metrobüs, Marmaray ve otobüsleri ücretsiz olarak kullanan vatandaşlar 19 Mayısta metro, metrobüs, Marmaray ve otobüsler ücretsiz mi, bedava mı? İşe 19 Mayısta toplu taşıma ücretsiz mi sorusunun cevabı…

19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayısta metro, metrobüs, Marmaray ve otobüsler ücretsiz mi, bedava mı?

19 Mayıs toplu taşıma ücretleri gündemdeki yerini aldı. Bu yıl Perşembe gününe denk gelen Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda resmi tatilde olacak öğrenciler ve çalışanlar tatillerini değerlendirmek için 19 Mayısta toplu taşıma ücretsiz mi? sorusuna yanıt aramaya başladı. Gözler, geçtiğimiz bazı bayram günlerinde bedava geçiş sağlayan belediyelerin ve bakanlığın ulaştırma hizmetlerinde. Peki, 19 Mayısta metro, metrobüs, Marmaray ve otobüsler ücretsiz mi, bedava mı? İşte 19 Mayıs toplu taşıma bedava mı sorusunun cevabı ve detaylar…

19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayısta metro, metrobüs, Marmaray ve otobüsler ücretsiz mi, bedava mı?

19 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Bu seneye dair herhangi bir açıklama henüz gelmezken geçtiğimiz yıla bakıldığında toplu taşıma içerisinde yer alan metro, metrobüs, Marmaray ve otobüslerin 19 Mayısta ücretsiz olarak kullanıldığı biliniyor.

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19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayısta metro, metrobüs, Marmaray ve otobüsler ücretsiz mi, bedava mı?

Konuyla ilgili Ankara, İzmir ve İstanbul büyükşehir belediyelerinden bir açıklama gelmezken 19 Mayısta toplu taşımanın ücretsiz olması bekleniyor.

19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayısta metro, metrobüs, Marmaray ve otobüsler ücretsiz mi, bedava mı?

2022 RESMİ TATİLLER

Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi

19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayısta metro, metrobüs, Marmaray ve otobüsler ücretsiz mi, bedava mı?
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