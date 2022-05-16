Haberler Yaşam 19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayısta metro, metrobüs, Marmaray ve otobüsler ücretsiz mi, bedava mı?

Giriş Tarihi: 16.05.2022 16:52 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 16:53

19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayısta metro, metrobüs, Marmaray ve otobüsler ücretsiz mi, bedava mı?

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs resmi tatil olarak sayıldığından okullar ve işyerlerinde çalışmaya ara verilecek. Milli bayramlardan biri olan bu özel günde geçtiğimiz bayramlarda olduğu gibi toplu taşımaların ücretsiz olup olmadığı sorgulanıyor. Bu noktada 19 Mayısta toplu taşıma ücretsiz mi? sorusu araştırılmaya başladı. Geçtiğimiz bayram günlerinde metro, metrobüs, Marmaray ve otobüsleri ücretsiz olarak kullanan vatandaşlar 19 Mayısta metro, metrobüs, Marmaray ve otobüsler ücretsiz mi, bedava mı? İşe 19 Mayısta toplu taşıma ücretsiz mi sorusunun cevabı…