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Haberler Yaşam 2 aylık bebeğini döven Yunus Göç tutuklanmıştı! Cihan bebek ile annesi için flaş karar!
Giriş Tarihi: 02.12.2021 20:53 Güncelleme Tarihi: 05.12.2021 12:41

2 aylık bebeğini döven Yunus Göç tutuklanmıştı! Cihan bebek ile annesi için flaş karar!

Türkiye, Gaziantep'te 2 aylık bebeğini döven Yunus Göç'ü lanetledi. Cihan bebek ile annesi için flaş karar verildi. İşte son gelişmeler…

MEHMET BONCUK
Son Dakika Haberi: Türkiye 2 aylık bebeğini döven Yunus Göç’ü lanetledi! Cihan bebek ile annesi için flaş karar!

Son dakika haberi: Gaziantep'te geçtiğimiz günlerde yaşanan olay Türkiye'yi sarstı. Yunus Göç isimli canavar, 2 aylık bebeğini defalarca tokatlayıp yumrukladı.

Son Dakika Haberi: Türkiye 2 aylık bebeğini döven Yunus Göç’ü lanetledi! Cihan bebek ile annesi için flaş karar!

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından cani baba kıskıvrak yakalanarak tutuklandı.

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Son Dakika Haberi: Türkiye 2 aylık bebeğini döven Yunus Göç’ü lanetledi! Cihan bebek ile annesi için flaş karar!

Talihsiz yavru ise hastanede tedavi altına alındı.

Son Dakika Haberi: Türkiye 2 aylık bebeğini döven Yunus Göç’ü lanetledi! Cihan bebek ile annesi için flaş karar!

BAKANLIK DEVREYE GİRMİŞTİ

İşkence olayının duyulmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Gaziantep İl Müdürlüğü tarafından başlatılan süreç sonuçlandı.

Son Dakika Haberi: Türkiye 2 aylık bebeğini döven Yunus Göç’ü lanetledi! Cihan bebek ile annesi için flaş karar!

Bakanlığın talebi doğrultunda Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı 6284 sayılı kanun kapsamında tedbir kararı aldı.

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