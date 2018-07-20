2 bin yıllık "mozaikli villa" bulundu

Denizli'nin Buldan ilçesinde bulunan Tripolis Antik Kenti'ndeki kazılarda, 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen 12 odalı, zemini çeşitli figürlerden oluşan mozaikli villa bulundu. Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Bahadır Duman: "Evin sahibi büyük ihtimalle bir tarım tüccarı olması lazım. Çünkü kazılan odalarının zemini mozaik kaplı, duvarlarında renkli freskler, bitkisel geometrik süslemeler var". "Gün ışığına çıkarılan villanın kullandığı kanalizasyon sistemi hala çalışıyor. Evde büyük bir banyo, tuvalet, salon, yatak, çocuk ve çalışanların kullandığı odalar var. Evde ele geçen çok sayıda içerisinde parfüm, zeytinyağı gibi çeşitli sıvıların depolandığı bir alan tespit ettik"