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2 bin yıllık "mozaikli villa" bulundu

Giriş Tarihi: 20.07.2018 14:47 Güncelleme Tarihi: 20.07.2018 14:49
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2 bin yıllık "mozaikli villa" bulundu
2 bin yıllık mozaikli villa bulundu

'nin Buldan ilçesinde bulunan Tripolis Antik Kenti'ndeki kazılarda, 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen 12 odalı, zemini çeşitli figürlerden oluşan mozaikli villa bulundu. Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Bahadır Duman: "Evin sahibi büyük ihtimalle bir tarım tüccarı olması lazım. Çünkü kazılan odalarının zemini mozaik kaplı, duvarlarında renkli freskler, bitkisel geometrik süslemeler var". "Gün ışığına çıkarılan villanın kullandığı kanalizasyon sistemi hala çalışıyor. Evde büyük bir banyo, tuvalet, salon, yatak, çocuk ve çalışanların kullandığı odalar var. Evde ele geçen çok sayıda içerisinde parfüm, zeytinyağı gibi çeşitli sıvıların depolandığı bir alan tespit ettik"

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2 bin yıllık "mozaikli villa" bulundu
2 bin yıllık mozaikli villa bulundu

'nin Buldan ilçesindeki Tripolis Antik Kenti kazılarında, 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen, zemini mozaik kaplı, duvarlarında renkli freskler, bitkisel geometrik süslemeler yer alan 12 odalı villa bulundu. Tripolis Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı ve Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bahadır Duman, yaptığı açıklamada, 35 kişilik ekiple 6 yıldır çalışma yaptıkları antik kentte daha önceki yıllarda ortaya çıkarılan yerlerin restorasyon faaliyetlerinin yürütüldüğünü anlattı.

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2 bin yıllık "mozaikli villa" bulundu
2 bin yıllık mozaikli villa bulundu

Çalışmalarda erozyonla oluşan toprağı kademeli olarak temizlemeye çalıştıklarını, üniversite öğrencileri ve akademik personelle hummalı çalışmaların sürdüğünü dile getiren Duman, 2012'den bu yana farklı buluntular elde ettiklerini, bölgede ağırlıklı olarak tarıma dayalı bir toplumun varlığının olduğunu öngördüklerini aktardı.

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2 bin yıllık "mozaikli villa" bulundu
2 bin yıllık mozaikli villa bulundu

Duman, geçmişte de üzüm, incir, nar gibi çeşitli meyvelerin üretimi ve ticaretinin yapıldığını buluntulardan artık daha net bir şekilde söyleyebildiklerine dikkati çekti.

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2 bin yıllık "mozaikli villa" bulundu
2 bin yıllık mozaikli villa bulundu

Antik kentte 2013'de tespit ettikleri konut alanında çalışmaya başladıklarını, buradaki zeminde mozaiklerin bulunduğunu, bu yıl buradaki kazılara ağırlık verdiklerini ifade eden Duman, konut alanına ulaşımda kullanılan 5 metre genişliğinde 45 metre uzunluğunda bir yolun da ortaya çıkarıldığını söyledi.

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2 bin yıllık "mozaikli villa" bulundu
2 bin yıllık mozaikli villa bulundu

Kazının devam ettiği alanın bir mahalle şeklinde olduğunu, burada 2 bin yıllık olduğunu tahmin ettikleri bir villanın gün yüzüne çıkarıldığını belirten Duman, şöyle konuştu:

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2 bin yıllık "mozaikli villa" bulundu
2 bin yıllık mozaikli villa bulundu

"Bu mozaikli villa geç Helenistik dönemde ilk yapım evresi başlıyor. Bu yapının ilk yapım evresi 2 bin yıl öncesine dayanıyor diyebiliriz. Evin sahibi büyük ihtimalle bir tarım tüccarı olması lazım. Çünkü kazılan odalarının zemini mozaik kaplı, duvarlarında renkli freskler, bitkisel geometrik süslemeler var.

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