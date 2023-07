"BİR BALİYE BAKAR HER ŞEY"

Cezaevinden çıkan adam, sonra da eşiyle sorunlar yaşadı. Ayrıca genç kadın eşinin kendisine 'Çocukları senden her türlü alırım. Sana çocuk vermezler. Sen yabancısın ve seni öldürür göl kenarına gömerim. Bir baliye bakar her şey' gibi ölüm tehditlerinde de bulunduğunu öne sürdü.