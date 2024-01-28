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2 deprem ile sallanan Malatya’ya 7 şiddeti uyarısı! Bu hat fay haritalarında yok!
Giriş Tarihi: 28.01.2024 11:43
Güncelleme Tarihi: 28.01.2024
11:43
2 deprem ile sallanan Malatya’ya 7 şiddeti uyarısı! Bu hat fay haritalarında yok!
Malatya'da 8 ve 25 Ocak'ta 2 deprem ile sallandı. Depremlerin aynı hatta olduğunu belirten uzman isim ise bölgede 7 şiddetinde deprem olabileceğini belirtti. "Bu yeni bir hat, mevcut fay haritalarında gözükmüyor. Fay 30 ile 40 kilometre üzerinde bir uzunluğa sahip. Bunun da 7'ye varan bir deprem üretme potansiyeli söz konusu" dedi. Erzurum, Adana, Malatya ve Çorum-Amasya için de uyarılarda bulunan uzman isim, sözlerine şöyle devam etti