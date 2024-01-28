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Haberler Yaşam 2 deprem ile sallanan Malatya’ya 7 şiddeti uyarısı! Bu hat fay haritalarında yok!
Giriş Tarihi: 28.01.2024 11:43 Güncelleme Tarihi: 28.01.2024 11:43

2 deprem ile sallanan Malatya’ya 7 şiddeti uyarısı! Bu hat fay haritalarında yok!

Malatya'da 8 ve 25 Ocak'ta 2 deprem ile sallandı. Depremlerin aynı hatta olduğunu belirten uzman isim ise bölgede 7 şiddetinde deprem olabileceğini belirtti. "Bu yeni bir hat, mevcut fay haritalarında gözükmüyor. Fay 30 ile 40 kilometre üzerinde bir uzunluğa sahip. Bunun da 7'ye varan bir deprem üretme potansiyeli söz konusu" dedi. Erzurum, Adana, Malatya ve Çorum-Amasya için de uyarılarda bulunan uzman isim, sözlerine şöyle devam etti

DHA
2 deprem ile sallanan Malatya’ya 7 şiddeti uyarısı! Bu hat fay haritalarında yok!

Malatya'daki son 2 depremin aynı hatta olduğu belirtildi. Bu hattın ise mevcut fay haritasında görünmediği ifade edildi. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nden Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu Malatya'da 25 Ocak'ta meydana gelen depremin ardından radar uydu verilerini ve geliştirdikleri deprem tehlike yazılımını kullanarak bölgede inceleme yaptığını söyledi.

2 deprem ile sallanan Malatya’ya 7 şiddeti uyarısı! Bu hat fay haritalarında yok!

Geçen sene 6 Şubat'ta 11 kenti etkileyen depremlerde ana fay kolunun kırıldığını belirten Prof. Dr. Kutoğlu, "Malatya'da yine 5 büyüklüğünde bir deprem oldu. Yine 8 Ocak'ta aynı hat üzerinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem olmuştu. Uydu verilerinden elde edilen yer yüzeyi hareketleri haritasına baktığımız zaman bu ay içerisinde meydana gelen 2 depremin, ana kolun yanındaki bir yan kol üzerinde meydana geldiğini görüyoruz.

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2 deprem ile sallanan Malatya’ya 7 şiddeti uyarısı! Bu hat fay haritalarında yok!

Haritadaki renk farklılaşmasına baktığımız zaman aynı hat üzerinde kaldığını görüyoruz. Bu yeni bir hat, mevcut fay haritalarında gözükmüyor. Ancak yer hareketlerine baktığımız zaman burada bir fay mevcut olduğunu görüyoruz. Aslında tarihsel kayıtlara baktığımız zaman da bu bölgede 1893 yılında bir büyük depremin meydana geldiğini görüyoruz.

2 deprem ile sallanan Malatya’ya 7 şiddeti uyarısı! Bu hat fay haritalarında yok!

Haritadaki renk farklılaşmasına baktığımız zaman aynı hat üzerinde kaldığını görüyoruz. Bu yeni bir hat, mevcut fay haritalarında gözükmüyor. Ancak yer hareketlerine baktığımız zaman burada bir fay mevcut olduğunu görüyoruz. Aslında tarihsel kayıtlara baktığımız zaman da bu bölgede 1893 yılında bir büyük depremin meydana geldiğini görüyoruz.

2 deprem ile sallanan Malatya’ya 7 şiddeti uyarısı! Bu hat fay haritalarında yok!

'BİZİ EN ÇOK ENDİŞELENDİREN MALATYA İÇİNDEN GEÇEN FAY'
Deprem olan fayın mevcut haritalarda bulunmadığını ifade eden Prof. Dr. Kutoğlu, "Radar verilerinden baktığımız zaman burada bir fay çizgiselliği oluşturduğunu görüyoruz. 6 Şubat depreminden sonra bölgede ciddi bir hareketlilik yaşanıyor. Dolayısıyla bu depremlerde enerjilerini başka faylara aktarmış olmaları da söz konusu. Bu anlamda tarihsel depremlere baktığımızda bunlardan bir gerginlik haritası çıkarttığımızda en gergin fayların ve büyük deprem oluşturmaya en yakın fayların, Çardak fayından kuzeye doğru, Malatya üzerinden geçen fay olduğunu görüyoruz.

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