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2 metre karda terör operasyonu

Terör örgütü 'ya yönelik yurtiçi operasyonlar, çetin kış şartlarına rağmen hız kesmeden devam ediyor.

DHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 23.01.2019 19:23 Güncelleme Tarihi: 23.01.2019 19:37
2 metre karda terör operasyonu

'te jandarma ekipleri tarafından, kar kalınlığın yer yer 2 metreyi aştığı, hava sıcaklığının ise gece eksi 30 dereye kadar düştüğü kırsal bölgedeki terör operasyonları, zorlu doğa koşullarına rağmen sürdürülüyor.

2 metre karda terör operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü 'nın kış üslenmesine yönelik kırsal alanda düzenledi.

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2 metre karda terör operasyonu

Kötü hava koşullarına rağmen karla kaplı dağ ve ormanlık alanda Silahlı Kuvvetler mensuplarının operasyonlarında dedektör arama köpeği de görev alıyor.

2 metre karda terör operasyonu

Teröristlerin yakalanması için iz süren jandarma ekipleri, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi aştığı, hava sıcaklığının ise gece eksi 30 dereceye kadar düştüğü kırsal bölgedeki operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.

2 metre karda terör operasyonu

Arama- tarama faaliyetleri kapsamında her taşın altına bakarak çalışmalarını büyük bir dikkatle sürdüren jandarma ekiplerinin, operasyonda çekilen fotoğrafları basın mensuplarıyla paylaşıldı.

2 metre karda terör operasyonu
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2 metre karda terör operasyonu
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