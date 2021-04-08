20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı izni günleri ve saatleri belli oldu: 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde var?

20 yaş altı ve 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı ile ilgili bilgiler vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Pandemi sürecinde risk durumu altında bulunan bu yaş grupları için sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Hatırlanacağı üzere Mart ayında başlayan normalleşme sürecinde düşük ve orta riskli illerde 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri yaş grupları için sokağa çıkma yasağı kaldırılmıştı. Ancak artan vaka sayıları 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı kalktı mı, hangi illerde var sorularını da beraberinde getirdi. Konuya ilişkin açıklama ise İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. İçişleri Bakanlığı, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 65 yaş üstü ve 20 yaş altı dışarı çıkma izni saatleri günleri konusuna yönelik genelgesinde merak edilenlere de açıklık getirdi. İşte, hafta içi - hafta sonu 65 yaş üstü ile 20 yaş altı sokağa (dışarı) çıkma izin saatleri ve kısıtlamanın kalktığı, devam ettiği iller