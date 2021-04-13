Kabine Toplantısı sonrasında 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. Bilindiği gibi, son alınan kararlar gereğince, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde kalktı. İçişleri Bakanlığı, hafta içi ve hafta sonu olmak üzere, 65 yaş üzeri ile 20 yaş altı yasak saatleri günleri hakkında genelge yayınlayarak kısıtlamanın kalktığı ve devam ettiği illeri duyurdu.