Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı ve ne zaman bitecek?
Giriş Tarihi: 13.04.2021 09:13 Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 23:43

20 yaş altı ve saatleri değişti mi? 65 yaş üstü ve kalktı mı ve ne zaman bitecek?

65 yaş üstü ve saatleri günleri gündemdeki yerini koruyor. Belirtilen yaş gruplarına uygulanan kısıtlama, düşük ve orta riskli illerde tamamen kalktı. Buna karşın, vaka sayısındaki artışın ardından kısıtlamanın geri getirilmesi konusu öne çıkmaya başladı. Bu noktada, 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı, ne zaman bitecek sorusuna yanıt aranıyor. Kabine Toplantısı kararları hakkında bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı için alınan kararları da açıkladı. Erdoğan, 65 yaş üstü ve 18 yaş altı için şehir içi toplu taşıma yasağının geri getirildiğini bildirdi. İşte, hafta içi - hafta sonu 65 yaş üstü ile 20 yaş altı sokağa (dışarı) çıkma izin saatleri ve kısıtlamanın kalktığı, devam ettiği iller

65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı ve ne zaman bitecek?

Kabine Toplantısı sonrasında 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. Bilindiği gibi, son alınan kararlar gereğince, 65 yaş üstü ve kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde kalktı. İçişleri Bakanlığı, hafta içi ve hafta sonu olmak üzere, 65 yaş üzeri ile 20 yaş altı yasak saatleri günleri hakkında genelge yayınlayarak kısıtlamanın kalktığı ve devam ettiği illeri duyurdu.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı ve ne zaman bitecek?

Geçtiğimiz haftalarda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise 65 yaş üstü ve var mı, ne zaman kalkacak sorusuna açıklık getirerek mevcut kısıtlamaların bir süre daha aynı şekilde devam edeceğini bildirmişti. Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için şehir içi toplu taşıma kullanma yasağının geri getirildiğini bildirdi. İşte, il il hafta sonu ve hafta içi 65 yaş üzeri ile 20 yaş altı sokağa (dışarı) çıkma izni saatleri;

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı ve ne zaman bitecek?

İŞTE ALINAN KARARLAR

-İlk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulanmasına geçiyoruz. Burada vaka ve vefat sayılarında beklenen azalma görülmezse daha sert tedbirler gelecek.

- Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sürerken, hafta içi kısıtlama saatleri akşam 19.00-05.00 arası olarak güncellenmiştir.

- 65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma kullanma sınırlaması yeniden getirildi.

- Kamuda saat 16.00'da bitecek şekilde esnek mesai yeniden yaygınlaştırılacak. Hamile, kronik rahatsızlığı bulunanlar idari izinli sayılacak.

- Şartları uygun olan özel işletmelerde bu yönde teşvik edilecek.

- Zorunlu haller dışında şehirlerarası seyahat yasaklandı

- Eğitimde sınav sürecinde 8, 12. ve okul öncesi eğitim kurumları hariç tüm sınıflar uzaktan eğitimle devam edecek.

- Kafe, çay bahçesi, kıraathane, spor salonu gibi yerler kapalı olacaktır.

- Lokanta ve benzeri işletmeler belirlenen saatlerde paket ve gel al hizmeti verecek.

- Düğün ve nişan gibi organizasyonların tamamı bayram sonrasına ertelendi.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı ve ne zaman bitecek?

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI DIŞARI ÇIKMA İZNİ SAATLERİ GÜNLERİ

İçişleri Bakanlığının genelgesinde, illerin risk durumuna göre 65 yaş üzeri ve uygulamasında değişikliğe gidildiği ve kısıtlamanın aşağıda yer alan illerde kaldırıldığı belirtildi.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı ve ne zaman bitecek?

Buna göre;

Hafta içi günlerde 19.99-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına devam edilecek.

SON DAKİKA