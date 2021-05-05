20 yaş altı ve 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı saatleri duyuruldu! İçişleri Genelgesi ile 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izni şartları

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri milyonlarca vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. 29 Nisan Perşembe günü başlayan tam kapanma 17 Mayıs 2021 tarihinde son bulacak. Tam kapanma sürecinde özel izinli olanlar dışında tüm vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı bulunurken, yasaktan sonra 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olup olmadığı merak ediliyor. Peki, 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı saatleri neler? İçişleri Genelgesi ile 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izni şartları nedir? İçişleri Bakanlığı tam kapanma genelgesi ile birlikte 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı detayları belli oldu.