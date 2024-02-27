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20 yaşındaki Güldeniz Aşçı’nın son sözleri bu olmuş! Cesedi elbise dolabında bulunmuştu!
Giriş Tarihi: 27.02.2024 09:11
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024
09:11
20 yaşındaki Güldeniz Aşçı’nın son sözleri bu olmuş! Cesedi elbise dolabında bulunmuştu!
Manisa'da misafir olarak gittiği 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki arkadaşına ait evde çıkan yangında dumandan etkilenip hayatını kaybeden 26 yaşındaki kuaför Güldeniz Aşçı'nın ölümüyle ilgili ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Talihsiz kadının cep telefonu ile arkadaşlarını arayarak evde yangın çıktığını söyleyerek, 'Beni kurtarın. Yatak odasındaki dolaptayım' dediği ve son sözlerinin bu olduğu ortaya çıktı. İtfaiye ekiplerini binadan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların aradığı öğrenildi. Yangının sobadan çıktığı belirlendi. Evde yapılan araştırmada 2 elektrikli ısıtıcı ile bir tane de kömür sobası bulundu. Yangında evdeki tüm eşyalar eriyerek kullanılamaz hale geldiği için yangına hangi sobanın neden olduğu bilirkişi incelemesi sonucu netleşecek.