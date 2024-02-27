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Haberler Yaşam 20 yaşındaki Güldeniz Aşçı’nın son sözleri bu olmuş! Cesedi elbise dolabında bulunmuştu!
Giriş Tarihi: 27.02.2024 09:11 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 09:11

20 yaşındaki Güldeniz Aşçı’nın son sözleri bu olmuş! Cesedi elbise dolabında bulunmuştu!

Manisa'da misafir olarak gittiği 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki arkadaşına ait evde çıkan yangında dumandan etkilenip hayatını kaybeden 26 yaşındaki kuaför Güldeniz Aşçı'nın ölümüyle ilgili ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Talihsiz kadının cep telefonu ile arkadaşlarını arayarak evde yangın çıktığını söyleyerek, 'Beni kurtarın. Yatak odasındaki dolaptayım' dediği ve son sözlerinin bu olduğu ortaya çıktı. İtfaiye ekiplerini binadan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların aradığı öğrenildi. Yangının sobadan çıktığı belirlendi. Evde yapılan araştırmada 2 elektrikli ısıtıcı ile bir tane de kömür sobası bulundu. Yangında evdeki tüm eşyalar eriyerek kullanılamaz hale geldiği için yangına hangi sobanın neden olduğu bilirkişi incelemesi sonucu netleşecek.

Ceyhan TORLAK
20 yaşındaki Güldeniz Aşçı’nın son sözleri bu olmuş! Cesedi elbise dolabında bulunmuştu!

Alaşehir ilçesi Yenice Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki 4 katlı apartmanın 3'üncü katında, kiracıların yaşadığı dairede, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangın, kısa sürede büyüdü. Alevleri fark eden komşuların ihbarıyla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, evin ön odalarında çıktığı belirlenen yangında, alevleri 1 saatte güçlükle söndürdü. Ardından içeri giren itfaiyeciler, Güldeniz Aşçı'nın arkadaki odada cansız bedenini buldu.

20 yaşındaki Güldeniz Aşçı’nın son sözleri bu olmuş! Cesedi elbise dolabında bulunmuştu!

MİSAFİRLİĞE GİTMİŞ
Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan ve kuaför olduğu öğrenilen Aşçı'nın, yanlarına misafirliğe gittiği kız arkadaşının işe gitmesiyle, yangın sırasında evde yalnız olduğu belirlendi.

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20 yaşındaki Güldeniz Aşçı’nın son sözleri bu olmuş! Cesedi elbise dolabında bulunmuştu!

Aşçı'nın cansız bedeni, savcı ve polisin olay yeri incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

20 yaşındaki Güldeniz Aşçı’nın son sözleri bu olmuş! Cesedi elbise dolabında bulunmuştu!

Yangın çıkan evin mülk sahibi Cavit Sığlam, "Evi 3 yıl önce iki kız kardeşe kiraya vermiştim. İki kardeş evden çıkarken, yangında ölen kız gelmiş.

20 yaşındaki Güldeniz Aşçı’nın son sözleri bu olmuş! Cesedi elbise dolabında bulunmuştu!

'Ben kahvaltı yapacağım' deyip, evde yalnız kalmış. Sonrasında da yangın çıkıyor. Ne olduğu, nasıl olduğu henüz belli değil" diye konuştu.

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