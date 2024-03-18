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20 yıl sonra yine platonik vahşet! Sahip çıktı bedelini canı ile ödedi
Giriş Tarihi: 18.03.2024 07:28
Güncelleme Tarihi: 18.03.2024
07:30
20 yıl sonra yine platonik vahşet! Sahip çıktı bedelini canı ile ödedi
Adana'da 20 yıl önce platonik aşık olduğu İngilizce öğretmeni Bahar Doğan'ı, öldüren Necmettin But, cezaevinden çıktıktan sonra yerleştiği Alanya'da da oturduğu binadaki bir kıza platonik aşık oldu. Kızı rahatsız edince de evden atıldı. But, bu kez de evden atılmasından sorumlu tuttuğu, evli ve 2 çocuk babası eski komşusu Necmettin Fidanboy'u öldürdü.