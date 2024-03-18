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Haberler Yaşam 20 yıl sonra yine platonik vahşet! Sahip çıktı bedelini canı ile ödedi
Giriş Tarihi: 18.03.2024 07:28 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 07:30

20 yıl sonra yine platonik vahşet! Sahip çıktı bedelini canı ile ödedi

Adana'da 20 yıl önce platonik aşık olduğu İngilizce öğretmeni Bahar Doğan'ı, öldüren Necmettin But, cezaevinden çıktıktan sonra yerleştiği Alanya'da da oturduğu binadaki bir kıza platonik aşık oldu. Kızı rahatsız edince de evden atıldı. But, bu kez de evden atılmasından sorumlu tuttuğu, evli ve 2 çocuk babası eski komşusu Necmettin Fidanboy'u öldürdü.

Erdoğan ÖZTÜRK
20 yıl sonra yine platonik vahşet! Sahip çıktı bedelini canı ile ödedi

Adana'da yaşayan ve "Mahallenin delisi" lakabıyla tanınan Necmettin But, 2004 yılında platonik aşık olduğu İngilizce Öğretmeni Bahar Doğan'ı (24), aşkına karşılık vermediği için tabancayla öldürdü.

20 yıl sonra yine platonik vahşet! Sahip çıktı bedelini canı ile ödedi

O zaman 28 yaşında olan ve müebbet hapis cezasına çarptırılan But, 12 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye oldu. Geçen yıl ise Antalya'nın Alanya İlçesine bağlı Avsallar mahallesine yerleşti.

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20 yıl sonra yine platonik vahşet! Sahip çıktı bedelini canı ile ödedi

Ancak burada da kiracısı olduğu binanın sahibinin kızına platonik aşık oldu. Genç kız yüz vermeyince de rahatsız etmeye başladı.

20 yıl sonra yine platonik vahşet! Sahip çıktı bedelini canı ile ödedi

Bunun üzerine But 5 ay önce, kirayı ödemediği ve apartmandakileri rahatsız ettiği gerekçesiyle evden çıkarıldı.

20 yıl sonra yine platonik vahşet! Sahip çıktı bedelini canı ile ödedi

Evden atılmasından, apartman sakinlerinden evli ve 2 çocuk babası Ayhan Fidanboy'u sorumlu tutan But, intikam planı yapmaya başladı.

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