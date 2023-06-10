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200 milyonluk forex vurgunu! Polise yakalanmamak için eşinden boşandı
Giriş Tarihi: 10.06.2023 06:36
Güncelleme Tarihi: 10.06.2023
06:37
200 milyonluk forex vurgunu! Polise yakalanmamak için eşinden boşandı
Kolay para kazanmak isteyenlerin düştüğü saadet zincirlerine bir yenisi daha eklendi. Ankara, İzmir, Antalya, Muğla ve Aydın'da faaliyet yürüten dolandırıcılık çetesi, Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) kayıtlı oldukları yalanıyla binlerce kişiyi yüksek kazançlı forex yatırım vaadiyle ağlarına düşürdü. Şebeke yöneticilerinden Mustafa Ö. ile Gökhan Y., kurdukları iki şirket üzerinden Ankara ve İzmir'e ofis açtı. WhatsApp grubunda, gelen kazançla alınan ev, dükkan, otomobillerin paylaşılması daha fazla para yatırmayı teşvik etti. SABAH'ın ulaştığı grup yazışmaları dikkat çekti. Çete, her geçen gün büyüyen sisteminde 1 yılın ardından hesaplara bloke konulduğunu iddia edip ödeme yapılamayacağını ve sorunun çözümü için çalıştıklarını aktardı.