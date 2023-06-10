200 milyonluk forex vurgunu! Polise yakalanmamak için eşinden boşandı

5 ay boyunca oyalanan üyeler, savcılık ve polise şikayette bulundu. Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 6 ay teknik ve fiziki takip yaptı. Mustafa Ö. ve Gökhan Y. dahil 6 kişilik şebeke, ocak ayındaki operasyonla çökertildi. 5 kişi tutuklandı.