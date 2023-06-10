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Haberler Yaşam 200 milyonluk forex vurgunu! Polise yakalanmamak için eşinden boşandı
Giriş Tarihi: 10.06.2023 06:36 Güncelleme Tarihi: 10.06.2023 06:37

200 milyonluk forex vurgunu! Polise yakalanmamak için eşinden boşandı

Kolay para kazanmak isteyenlerin düştüğü saadet zincirlerine bir yenisi daha eklendi. Ankara, İzmir, Antalya, Muğla ve Aydın'da faaliyet yürüten dolandırıcılık çetesi, Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) kayıtlı oldukları yalanıyla binlerce kişiyi yüksek kazançlı forex yatırım vaadiyle ağlarına düşürdü. Şebeke yöneticilerinden Mustafa Ö. ile Gökhan Y., kurdukları iki şirket üzerinden Ankara ve İzmir'e ofis açtı. WhatsApp grubunda, gelen kazançla alınan ev, dükkan, otomobillerin paylaşılması daha fazla para yatırmayı teşvik etti. SABAH'ın ulaştığı grup yazışmaları dikkat çekti. Çete, her geçen gün büyüyen sisteminde 1 yılın ardından hesaplara bloke konulduğunu iddia edip ödeme yapılamayacağını ve sorunun çözümü için çalıştıklarını aktardı.

ÖMER ÇETİN
200 milyonluk forex vurgunu! Polise yakalanmamak için eşinden boşandı

5 ay boyunca oyalanan üyeler, savcılık ve polise şikayette bulundu. Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 6 ay teknik ve fiziki takip yaptı. Mustafa Ö. ve Gökhan Y. dahil 6 kişilik şebeke, ocak ayındaki operasyonla çökertildi. 5 kişi tutuklandı.

200 milyonluk forex vurgunu! Polise yakalanmamak için eşinden boşandı

Şebekenin Ankara ayağını çökerten polis, İzmir'deki şebeke üyelerinin peşine düştü. İzmir'deki şebeke üyelerinin haksız kazançtan gelen parayla Antalya'da deniz manzaralı lüks bina inşa ettirerek daireleri paylaştığı ve lüks bir yaşam sürdükleri belirlendi.

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200 milyonluk forex vurgunu! Polise yakalanmamak için eşinden boşandı

Şebeke üyesi H.Ö.'nün, polise takibinden kurtulmak ve yakalanmamak için eşinden formalite şeklinde boşandığı, evine yakın bir yerde tekrar ev kiralayarak düzenli şeklinde eşinin evine gittiği ortaya çıktı.

200 milyonluk forex vurgunu! Polise yakalanmamak için eşinden boşandı

İzmir'deki şüphelilere yönelik önceki gün yapılan 2'nci dalga operasyonunda M.C., E.T., S.A. ve Ö.F.M.'nin aralarından bulunduğu 11 şüpheli daha gözaltına alındı. 1 yarı otomatik makinali tabanca, 1 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek ele geçirildi.

200 milyonluk forex vurgunu! Polise yakalanmamak için eşinden boşandı
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