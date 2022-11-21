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Haberler Yaşam Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman, saat kaçta? PPK toplantı tarihi ile 2022 Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı beklentisi ne yönde?
Giriş Tarihi: 21.11.2022 16:31 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 16:31

Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman, saat kaçta? PPK toplantı tarihi ile 2022 Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı beklentisi ne yönde?

Ekonomide birçok kalemi etkileyecek TCMB faizi Para Politikası Kurulu PPK toplantısı ardından belli oluyor. Geçtiğimiz toplantıda 150 baz puan düşürülen faizle birlikte politika faizinin 10,5 seviyesine çekildiği duyurulmuştu. Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta soruları yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz ay düşen politika faizi sonrası 2022 Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı beklentisi merak ediliyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne olur? İşte, TCMB toplantı tarihleri…

Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman, saat kaçta? PPK toplantı tarihi ile 2022 Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı beklentisi ne yönde?

Merkez Bankası faiz kararı Kasım 2022 için sorgulanmaya başladı. PPK faiz toplantısı öncesinde piyasa katılımcıları anketi ile faiz beklentisi de ortaya çıkıyor. Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak sorusu yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz ay alınan karar göz önünde bulundurulurken gelecek karar bekleniyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne olur, beklenti ne yönde? İşte, TCMB faiz toplantı tarihleri…

Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman, saat kaçta? PPK toplantı tarihi ile 2022 Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı beklentisi ne yönde?

EKİM AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Merkez Bankası yılın 10. faiz kararını açıkladı. Buna göre TCMB haftalık gösterge repo faizinde 150 baz puan indirime gitti. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 12,00'den yüzde 10,50'e çekildi.

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Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman, saat kaçta? PPK toplantı tarihi ile 2022 Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı beklentisi ne yönde?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI KASIM 2022 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı 24 Kasım 2022 tarihinde açıklanacak. Ekonomide heyecanla beklenen karar saat 14.00'de açıklanacak.

Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman, saat kaçta? PPK toplantı tarihi ile 2022 Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı beklentisi ne yönde?

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Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman, saat kaçta? PPK toplantı tarihi ile 2022 Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı beklentisi ne yönde?

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