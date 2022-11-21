Haberler Yaşam Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman, saat kaçta? PPK toplantı tarihi ile 2022 Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı beklentisi ne yönde?

Giriş Tarihi: 21.11.2022 16:31 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 16:31

Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman, saat kaçta? PPK toplantı tarihi ile 2022 Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı beklentisi ne yönde?

Ekonomide birçok kalemi etkileyecek TCMB faizi Para Politikası Kurulu PPK toplantısı ardından belli oluyor. Geçtiğimiz toplantıda 150 baz puan düşürülen faizle birlikte politika faizinin 10,5 seviyesine çekildiği duyurulmuştu. Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta soruları yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz ay düşen politika faizi sonrası 2022 Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı beklentisi merak ediliyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne olur? İşte, TCMB toplantı tarihleri…