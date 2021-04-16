2022 Mercedes-Benz EQS tanıtıldı! Lüks elektrikli model Mercedes-Benz EQS hakkında her şey

Otomobil üreticileri artık elektrikli marka olma dönüşümüne girdi. Önümüzdeki yıllar içinde elektrikli araçlar standart olacak ve fosil yakıtlı araçların üretimi ise kademeli olarak sonlandırılacak. Mercedes'in de planları bu yönde. Alman otomotiv devi elektrikli modellere daha çok önem veriyor ve yeni tanıtımlar gerçekleştiriliyor. Sonunda 2022 Mercedes-Benz EQS ortaya çıktı.