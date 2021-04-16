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Haberler Yaşam 2022 Mercedes-Benz EQS tanıtıldı! Lüks elektrikli model Mercedes-Benz EQS hakkında her şey
Giriş Tarihi: 16.04.2021 10:06 Güncelleme Tarihi: 16.04.2021 10:09

2022 -Benz EQS tanıtıldı! Lüks elektrikli model Mercedes-Benz EQS hakkında her şey

otomotiv devi hareketli günler yaşıyor. Geçtiğimiz hafta 2022 Mercedes-Benz CLS resmen açıklanmıştı. Ünlü marka boş durmadı ve asıl bombasını patlattı. Mercedes'in bir süreden beridir hakkında konuşulan 2022 Mercedes-Benz EQS'nin örtüsü kaldırıldı. Lüks elektrikli aracın özellikleri nedir, motor gücü nedir? Neler sunuyor? İşte detaylar...

2022 Mercedes-Benz EQS tanıtıldı! Lüks elektrikli model Mercedes-Benz EQS hakkında her şey

Otomobil üreticileri artık elektrikli marka olma dönüşümüne girdi. Önümüzdeki yıllar içinde elektrikli araçlar standart olacak ve fosil yakıtlı araçların üretimi ise kademeli olarak sonlandırılacak. 'in de planları bu yönde. otomotiv devi elektrikli modellere daha çok önem veriyor ve yeni tanıtımlar gerçekleştiriliyor. Sonunda 2022 Mercedes-Benz EQS ortaya çıktı.

2022 Mercedes-Benz EQS tanıtıldı! Lüks elektrikli model Mercedes-Benz EQS hakkında her şey

Yuvarlak hatları sayesinde hava sürtünme katsayısı 0.20'ye kadar düşürülen otomobilin, çapları 21 inçi bulan jantları da bu sayıya ulaşmayı sağlayan detaylardan. Yan aynaları cam altlarına sabitlenen otomobilin kapı kolları da hemzemin duruşlarıyla dikkat çekiyor.

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2022 Mercedes-Benz EQS tanıtıldı! Lüks elektrikli model Mercedes-Benz EQS hakkında her şey

Tavanın açısını bozmadan ilerleyen arka cam nedeniyle bagaj kapağı oldukça kısa olan otomobil 5.2 metrenin üzerinde uzunluğa ve yaklaşık 1.93 metrelik genişliğe sahip. Arka bölümde dikkat çeken detaylar arasında 3 boyutlu LED stoplar ve difüzör bulunuyor. Ayrıca EQS çift gövde renkli olarak da alınabiliyor.

2022 Mercedes-Benz EQS tanıtıldı! Lüks elektrikli model Mercedes-Benz EQS hakkında her şey

İç mekanı geçtiğimiz haftalarda tanıtılan otomobilin dokunmatik kumandalara sahip direksiyon simidi diğer modellerinden tanıdık olsa da konsolu boydan boya geçen Hyperscreen isimli ekran EQS'e özel. Bu bölümde sunulan birçok kişiselleştirme imkanı var.

2022 Mercedes-Benz EQS tanıtıldı! Lüks elektrikli model Mercedes-Benz EQS hakkında her şey

Aynı S Serisi'nde olduğu gibi arka koltuklarda da yüksek lüks seviyesi sunan EQS'in ön koltuk sırtlıklarında 11.6 inç büyüklüğünde ekranlar yer alıyor. Elektrikli arka koltuklarda ısıtma soğutma ve masaj fonksiyonlarının alınabildiğini belirtmemize bile gerek yok.

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