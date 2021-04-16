HaberlerYaşam2022 Mercedes-Benz EQS tanıtıldı! Lüks elektrikli model Mercedes-Benz EQS hakkında her şey
Giriş Tarihi: 16.04.2021 10:06Güncelleme Tarihi: 16.04.2021 10:09
2022 Mercedes-Benz EQS tanıtıldı! Lüks elektrikli model Mercedes-Benz EQS hakkında her şey
Alman otomotiv devi Mercedes hareketli günler yaşıyor. Geçtiğimiz hafta 2022 Mercedes-Benz CLS resmen açıklanmıştı. Ünlü marka boş durmadı ve asıl bombasını patlattı. Mercedes'in bir süreden beridir hakkında konuşulan 2022 Mercedes-Benz EQS'nin örtüsü kaldırıldı. Lüks elektrikli aracın özellikleri nedir, motor gücü nedir? Neler sunuyor? İşte detaylar...