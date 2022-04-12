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2022 yılında dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye o ülkeleri geride bıraktı!
Giriş Tarihi: 12.04.2022 14:58
Güncelleme Tarihi: 12.04.2022
15:08
2022 yılında dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye o ülkeleri geride bıraktı!
Uluslararası askeri güç verilerini toplayan Global Fire Power tarafından 2022 yılı ikinci çeyreğine ait askeri gücü en yüksek ülkeleri açıklandı! Bu listenin belirlenmesinde 50'den fazla faktör hesaba alındı. Bunlardan bazıları; teknoloji yönünden gelişmişlik, insan gücü, sahada uzun süre kalma ve hareket kabiliyeti... Türkiye'nin listedeki yerini belirleyen en önemli faktörün operasyonlarda teknolojiyi en iyi şekilde kullanması olduğu belirtildi. İşte 2022 ikinci çeyreğinin en güçlü orduları!