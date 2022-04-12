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Giriş Tarihi: 12.04.2022 14:58 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022 15:08

2022 yılında dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye o ülkeleri geride bıraktı!

Uluslararası askeri güç verilerini toplayan Global Fire Power tarafından 2022 yılı ikinci çeyreğine ait askeri gücü en yüksek ülkeleri açıklandı! Bu listenin belirlenmesinde 50'den fazla faktör hesaba alındı. Bunlardan bazıları; teknoloji yönünden gelişmişlik, insan gücü, sahada uzun süre kalma ve hareket kabiliyeti... Türkiye'nin listedeki yerini belirleyen en önemli faktörün operasyonlarda teknolojiyi en iyi şekilde kullanması olduğu belirtildi. İşte 2022 ikinci çeyreğinin en güçlü orduları!

2022 yılında dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye o ülkeleri geride bıraktı!

ABD'li askeri istatistik sitesi Global Firepower, her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın en güçlü ordularını mercek altına aldı. Dünya devletlerinin askeri donanımlarıyla ilgili her ayrıntının gösterilerek oluşturduğu listede her sene üst sıralarda yer alan Türkiye, bu sene de ön sıralarda yer aldı.

Global Firepower'ın yaptığı 2021 listesinin sıralaması şöyle:

100- Kamboçya

2022 yılında dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye o ülkeleri geride bıraktı!

99- Mali

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2022 yılında dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye o ülkeleri geride bıraktı!

98- Bahreyn

2022 yılında dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye o ülkeleri geride bıraktı!

97-Ermenistan

2022 yılında dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye o ülkeleri geride bıraktı!

96 -İrlanda

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