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Haberler Yaşam 2022 zamlı emekli maaşı ne zaman yatar? Ocak ayı BAĞKUR - SSK zamlı emekli maaşı ne zaman, hangi gün yatacak?
Giriş Tarihi: 06.01.2022 23:52 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022 23:52

2022 zamlı emekli maaşı ne zaman yatar? Ocak ayı BAĞKUR - SSK zamlı emekli maaşı ne zaman, hangi gün yatacak?

Aralık ayı enflasyon oranlarının duyurulmasının ardından 2022 yılı emekli maaşı zammı da belli olmuştu. Bu gelişmelerin ardından zamlı emekli maaşlarını hesaplara yatacağı tarih milyonlar tarafından merak edilerek "2022 Ocak ayı BAĞKUR - SSK zamlı emekli maaşı ne zaman yatar?" sorusu üzerinden yoğun şekilde araştırılarak bilgi sahibi olunmaya çalışılıyor. Merak konusu olan 2022 Ocak ayı BAĞKUR - SSK zamlı emekli maaşı ne zaman yatar? Sorusu yanıtları ve tüm bilgiler.

Zamlı emekli maaşı ne zaman yatar? 2022 Ocak ayı BAĞKUR - SSK zamlı emekli maaşı ne zaman, hangi gün yatacak?

2022 yılı emekli zammı, Aralık enflasyon oranlarının belli olmasının ardından merak edilerek 2022 Ocak ayı BAĞKUR - SSK zamlı emekli maaşı ne zaman yatar? Sorusu üzerinden yoğun şekilde araştırılmaya devam ediliyor.

2022 OCAK AYI BAĞKUR - SSK ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN, HANGİ GÜN YATAR?

BAĞKUR- SSK 2022 zamlı emekli maaşlarının yatırılacağı tarihe ilişkin tüm detaylar şu şekilde;

Zamlı emekli maaşı ne zaman yatar? 2022 Ocak ayı BAĞKUR - SSK zamlı emekli maaşı ne zaman, hangi gün yatacak?

SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME GÜNLERİ

SSK emeklisi vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. İşte o günler:

Tahsis numarasının son rakamına göre;

- 9 olanlar her ayın 17'sinde,
- 7 olanlara her ayın 18'inde,

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Zamlı emekli maaşı ne zaman yatar? 2022 Ocak ayı BAĞKUR - SSK zamlı emekli maaşı ne zaman, hangi gün yatacak?

5 olanlara her ayın 19'unda,
3 olanlara her ayın 20'sinde,

Zamlı emekli maaşı ne zaman yatar? 2022 Ocak ayı BAĞKUR - SSK zamlı emekli maaşı ne zaman, hangi gün yatacak?

1 olanlara her ayın 21'inde,
8 olanlara her ayın 22'sinde,

Zamlı emekli maaşı ne zaman yatar? 2022 Ocak ayı BAĞKUR - SSK zamlı emekli maaşı ne zaman, hangi gün yatacak?

6 olanlara her ayın 23'ünde,
4 olanlara her ayın 24'ünde,

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