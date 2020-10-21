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Haberler Galeri 21 Ekim Son depremler listesi: Deprem mi oldu, nerede ve ne zaman? İşte 21 Ekim güncel son depremler...

21 Ekim listesi: mi oldu, nerede ve ne zaman? İşte 21 Ekim güncel son depremler...

Ülkemizde anlık olarak gerçekleşen küçük ve büyük ölçekli sarsıntılar ve tarafından yayımlanan listesi ile vatandaşlarla paylaşılmaya devam ediyor. Öte yandan yaşanan bu depremleri hisseden vatandaşlar konuyla ilgili olarak sarsıntının şiddetini, yerini ve derinliği gibi tüm detaylarını öğrenmek adına " mi oldu, nerede ve ne zaman?" gibi sorulara internet aracılığı ile yanıt arıyor. Peki, Deprem mi oldu, nerede ve ne zaman? İşte Kandilli ve AFAD'tan gelen son depremler listesi…

Giriş Tarihi: 21.10.2020 14:54 Güncelleme Tarihi: 21.10.2020 14:55
21 Ekim Son depremler listesi: Deprem mi oldu, nerede ve ne zaman? İşte 21 Ekim güncel son depremler...

Kandilli ve tarafından yayınlanan listesi her gün binlerce vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere son yıllarda ülkemizde çeşitli illerde gerçekleşmeye devam eden küçük ve büyük çaplı sarsıntılar vatandaşlarda tedirginliğe yol açıyor. Gün içerisinde birçok kişi " mi oldu, nerede ve ne zaman?" gibi birçok soruya internet aracılığı ile yanıt arıyor. Peki, Deprem mi oldu, nerede ve ne zaman? İşte Kandilli ve AFAD'tan gelen son dakika deprem haberleri ve tüm detaylar…

KANDİLLİ RASATHANESİ 21 EKİM SON DEPREMLER LİSTESİ İLE EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Ülkemizde meydana gelen son depremler vatandaşlarımız tarafından öğrenilmek istiyor. Bu bağlamda yurtta ve dünyada meydana gelen en son depremlere ilişkin bilgiler "Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde?" şeklinde sorularla yoğun şekilde araştırılmaya devam ediliyor.

İşte son depremler listesi...

21 Ekim Son depremler listesi: Deprem mi oldu, nerede ve ne zaman? İşte 21 Ekim güncel son depremler...

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE NE ZAMAN?

Ülkemizde vatandaşlar yaşanan ile ilgili detaylı bilgi sahibi olabilmek adına araştırmalarını sürdürüyor. ülkesinde yaşamamız gerekçesiyle birçok ilimizde özellikle de son dönemde ufak çaplı sarsıntılar meydana gelirken bu depremleri hisseden kişiler " mi oldu?" sorusunun yanıtını merak ediyor.

Bu noktada Güncel deprem listesi için aşağıda yer alan linke tıklayabilir ve anlık takibi sağlayabilirsiniz...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

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21 Ekim Son depremler listesi: Deprem mi oldu, nerede ve ne zaman? İşte 21 Ekim güncel son depremler...

DEPREM ANINDA YAŞAM ÜÇGENİ OLUŞTURUN!

(ÇÖK-KAPAN-TUTUN)

Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere gibi eşyalardan uzak durulmalıdır.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

21 Ekim Son depremler listesi: Deprem mi oldu, nerede ve ne zaman? İşte 21 Ekim güncel son depremler...

Okulda sınıfta ya da büroda sağlam sıra, masa altlarında veya yanında; koridorda duvarın yanına hayat üçgeni oluşturacak şekilde ÇÖK-KAPAN-TUTUN hareketi ile baş ve boyun korunmalıdır.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

21 Ekim Son depremler listesi: Deprem mi oldu, nerede ve ne zaman? İşte 21 Ekim güncel son depremler...

Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak durulmalıdır. Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa yanına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek hayat üçgeni oluşturulmalıdır.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

21 Ekim Son depremler listesi: Deprem mi oldu, nerede ve ne zaman? İşte 21 Ekim güncel son depremler...

Baş iki el arasına alınarak veya bir koruyucu (yastık, kitap gibi) malzeme ile korunmalıdır. Sarsıntı geçene kadar bu pozisyonda beklenmelidir.
Kısacası, güvenli bir yer bulup, diz üstü ÇÖKÜNÜZ, başınızı ve ensenizi koruyacak şekilde KAPANINIZ, düşmemek için sabit bir yere TUTUNUNUZ.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

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