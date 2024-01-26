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Haberler Yaşam 22 yıllık ilişki uzmanından 'sağlam ilişki' testi! Eğer ilişkinizde bu 4 şey varsa...
Giriş Tarihi: 26.01.2024 12:43 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024 12:51

22 yıllık ilişki uzmanından 'sağlam ilişki' testi! Eğer ilişkinizde bu 4 şey varsa...

22 yıllık deneyimiyle öne çıkan ilişki uzmanı Klinik Psikolog Dr. Kathy Nickerson uzun sürecek bir ilişkinin, aslında 4 farklı işareti bulunduğunu anlattı. Baştan bu işaretlere dikkat ederek ilişkinizin ne kadar sağlam olduğunu test edebilirsiniz.

22 yıllık ilişki uzmanından ’sağlam ilişki’ testi! Eğer ilişkinizde bu 4 şey varsa...

Bu alanda 22 yıllık deneyime sahip olan Dr. Kathy Nickerson, bir ilişkinin güçlü olduğuna dair göstergelerin arasında "kendini rahat hissetmek", "partnerin mutluluğunun gerçekten önemsenmesi" ve "birbirine karşı nazik" davranılmasının yer aldığını söyledi.

22 yıllık ilişki uzmanından ’sağlam ilişki’ testi! Eğer ilişkinizde bu 4 şey varsa...

Çiftlerle uzun süre çalıştıktan sonra bir ilişkiyi iyileştirmek için hiçbir zaman 'geç' olmadığını söyleyen Nickerson, bu dört noktanın klinik gözlemleri olduğunu anlattı. İlişkiniz istediğiniz noktada değilse, pes etmeden harekete geçilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

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22 yıllık ilişki uzmanından ’sağlam ilişki’ testi! Eğer ilişkinizde bu 4 şey varsa...

"GERÇEKTEN NE İSTEDİĞİNİZİ KONUŞUN"

Gerçekten neyi istediğinizi düşünmenizi söyleyen Nickerson, bunun nazik şekilde söylemenin yolunu bulmanın büyük bir değişim ortaya çıkarabileceğini belirtiyor. Ne hissettikleri ve neye ihtiyaç duydukları hakkında sık sık konuşmayı taahhüt eden çiftlerin, içinen kapanan, sunulana razı olan ve sorunlarla ilgili konuşmayan çiftlerden daha iyi ilişki yürüttüklerini belirtiyor.

22 yıllık ilişki uzmanından ’sağlam ilişki’ testi! Eğer ilişkinizde bu 4 şey varsa...

Nickerson, "kolay" hissettiren bir ilişkinin sağlıklı bir ilişkinin de formülü olduğunu belirtiyor. Nickerson bu durumu; "Partnerle bağlantı kurmanın veya partnerinizden duygusal destek almanın günlük bir mücadele veya zorluk gibi gelmemesi" diyerek açıklıyor.

22 yıllık ilişki uzmanından ’sağlam ilişki’ testi! Eğer ilişkinizde bu 4 şey varsa...

Böyle ilişkilerde "hayat zor olsa ve kişisel zorluklarla karşılaşsanız bile ilişkiniz güvende, rahat ve kolay geliyor" diyen Nickerson, tüm ilişkilerde zor dönemler olsa da, uzun sürmesi en muhtemel olanların zorlu noktaların çok az olduğu ilişkiler olduğunu belirtiyor.

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