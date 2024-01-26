Haberler
Yaşam
22 yıllık ilişki uzmanından 'sağlam ilişki' testi! Eğer ilişkinizde bu 4 şey varsa...
Giriş Tarihi: 26.01.2024 12:43
Güncelleme Tarihi: 26.01.2024
12:51
22 yıllık ilişki uzmanından 'sağlam ilişki' testi! Eğer ilişkinizde bu 4 şey varsa...
22 yıllık deneyimiyle öne çıkan ilişki uzmanı Klinik Psikolog Dr. Kathy Nickerson uzun sürecek bir ilişkinin, aslında 4 farklı işareti bulunduğunu anlattı. Baştan bu işaretlere dikkat ederek ilişkinizin ne kadar sağlam olduğunu test edebilirsiniz.