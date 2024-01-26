22 yıllık ilişki uzmanından ’sağlam ilişki’ testi! Eğer ilişkinizde bu 4 şey varsa...

Böyle ilişkilerde "hayat zor olsa ve kişisel zorluklarla karşılaşsanız bile ilişkiniz güvende, rahat ve kolay geliyor" diyen Nickerson, tüm ilişkilerde zor dönemler olsa da, uzun sürmesi en muhtemel olanların zorlu noktaların çok az olduğu ilişkiler olduğunu belirtiyor.