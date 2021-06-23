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Haberler Yaşam 23 Haziran 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimleri başladı! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? İşte tam liste
Giriş Tarihi: 23.06.2021 08:42 Güncelleme Tarihi: 23.06.2021 08:42

23 Haziran 2021 ürünler kataloğu indirimleri başladı! kataloğunda bu hafta neler var? İşte tam liste

Yeni haftanın ürünler kataloğu yayınlandı. Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak indirimli ürünler listesinde elektrikli ev aletleri, ev tekstili ürünleri, çocuk oyuncakları ve kişisel bakım ürünleri öne çıkıyor. İhtiyaçları doğrultusunda alışveriş yapmak isteyenler kataloğun tamamına ulaşmaya çalışıyor. Özellikle çocukların ilgisini çekecek olan oyun hamuru, uzaktan kumandalı araba büyük indirim olacak. Peki 23-29 Haziran 2021 kataloğunda neler var? Haftanın indirimleri ile keyifli alışverişler…

23 Haziran 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimleri başladı! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? İşte tam liste

ürünler kataloğu indirimli tam liste halinde belli oldu. Yeni haftanın indirimleri raflara dizilirken en çok çocuk oyuncakları dikkat çekti. 23 Haziran'dan itibaren elektrikli ev aletleri, ev tekstili ürünlerinde kaçırılmayacak fırsat bulunuyor. Yeter De Artar sloganıyla stoklardaki ürünlerden yararlanmak isteyenler mağazalara gitmeye başladı. Peki kataloğunda neler var? İşte 23-29 Haziran 2021

23 Haziran 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimleri başladı! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? İşte tam liste
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23 Haziran 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimleri başladı! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? İşte tam liste
23 Haziran 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimleri başladı! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? İşte tam liste
23 Haziran 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimleri başladı! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? İşte tam liste
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