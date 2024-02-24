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Haberler Yaşam 24 Şubat Başak Dolunayı'na dikkat! Hangi burç nasıl etkilenecek? "Aşkta ve parada bitiş çizgisine gelenler..."
Giriş Tarihi: 24.02.2024 14:25 Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 15:19

24 Şubat Başak Dolunayı'na dikkat! Hangi burç nasıl etkilenecek? "Aşkta ve parada bitiş çizgisine gelenler..."

24 Şubat 2024'te gerçekleşecek olan Başak Dolunayı, her burcu farklı şekilde etkileyebilme potansiyeline sahip. Bu dolunayda, hayatınızın farklı yönlerini organize edebilir ve iyileştirmeye yönelik küçük adımlar atabilirsiniz. İşte "hangi burç bu dolunayda nasıl etkilenecek?" sorusunun cevabı...

24 Şubat Başak Dolunayı’na dikkat! Hangi burç nasıl etkilenecek? Aşkta ve parada bitiş çizgisine gelenler...

Başak burcunun özü; zeka, kesinlik ve her şeyden önce arınma ile ilgilidir. Bu değişken dünya burcu, yalnızca fiziksel boyutta değil, aynı zamanda kişinin zihinsel ve duygusal sağlığı açısından da sıklıkla ayırt etme ve yapıyla ilişkilendirilir.

24 Şubat Başak Dolunayı’na dikkat! Hangi burç nasıl etkilenecek? Aşkta ve parada bitiş çizgisine gelenler...

Merkür, İkizler burcunun gezegen yöneticisi olarak içgörünün ve somut verilerin simgesiyken, Başak burcundayken zihin, beden ve ruh arasında oluşan (iletişim) sinerjiyi temsil eder.

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24 Şubat Başak Dolunayı’na dikkat! Hangi burç nasıl etkilenecek? Aşkta ve parada bitiş çizgisine gelenler...

Merkür bu dolunayda, Güneş'e ve Balık burcundaki Satürn'e yakın olacak ve bu da henüz farkında olmadığımız ve görmemiz gereken bir şeye ışık tutabilir. Bu aynı zamanda bir gerçeklik kontrolü veya rahatsız edici bir konuşma şeklinde de olabilir.

24 Şubat Başak Dolunayı’na dikkat! Hangi burç nasıl etkilenecek? Aşkta ve parada bitiş çizgisine gelenler...

Bu dolunayda, özellikle günlük yaşamınızdaki dinamiklere ve üretkenlik seviyelerini kötü etkileyen bilinçsiz sınırlar ve sınırlamalar da belirgin hale gelebilir. Daha parlak bir kayda göre, dolunay, bereket, genişleme ve ruhsal bilgeliğin gezegeni Jüpiter'le uyumlu bir üçgen oluşturacak ve bu sayede hayırlı bir istikrar ve sabra erişebilirsiniz.

24 Şubat Başak Dolunayı’na dikkat! Hangi burç nasıl etkilenecek? Aşkta ve parada bitiş çizgisine gelenler...

Jüpiter, bireysel özgürlüğünüzden gelecekteki hedeflerinize kadar her şeyi aydınlatmaya devam eden Kova burcundaki Mars ve Venüs ile de anlaşmazlık içinde olacak , ancak artık güvenlik duygunuzla veya dönüştüğünüz kişiyle ilgili sonuçlara ulaşabilirsiniz.

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