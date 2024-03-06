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Haberler Yaşam 25 saniyede 2 resim arasındaki 7 farkı bulabilir misiniz? Bu bulmacayı çözenlerin sadece yüzde 2’si cevabı buluyor
Giriş Tarihi: 06.03.2024 10:29 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 10:29

25 saniyede 2 resim arasındaki 7 farkı bulabilir misiniz? Bu bulmacayı çözenlerin sadece yüzde 2’si cevabı buluyor

Bu optik illüzyon testi çözmeye çalışanların zeka sınırlarını zorluyor. On binlerce kişinin çözmeye çalıştığı bu testi sadece yüzde 2'lik bir kısım 25 saniyede bitirebiliyor. Resimde iki maymun resmi arasındaki 7 farkın bulunması isteniyor. Peki siz, 25 saniyede 2 resim arasındaki 7 farkı bulabilir misiniz?

25 saniyede 2 resim arasındaki 7 farkı bulabilir misiniz? Bu bulmacayı çözenlerin sadece yüzde 2’si cevabı buluyor

Günün stresinden uzaklaşmak isteyenler, sosyal medyadaki optik illüzyon testlerine ve bulmacalara ilgi duyuyor. Bu seferki bulmaca ise diğerlerinden bir hayli farklı. Bu sefer 2 resim arasındaki 7 farkın bulunması isteniyor. Ancak bir fark var bu testi 25 saniyede sadece yüzde 2'lik bir kesim tamamlayabiliyor.

25 saniyede 2 resim arasındaki 7 farkı bulabilir misiniz? Bu bulmacayı çözenlerin sadece yüzde 2’si cevabı buluyor

Bu optik illüzyon testi çözmeye çalışanların akıl sınırlarını zorluyor. Testten geçmek için sadece 9 saniyede farklı olan uçurtmayı fark etmeniz gerekiyor. Peki, siz başarabilecek misiniz? İşte binlerce kişinin geçemediği o İQ testi…

Eğer resimdeki farklı pembe uçurtmayı 9 saniyede bulamadıysanız o halde üzülmenize gerek yok. Çünkü sorunun doğru yanıtı haberimizin içerisinde sizlerle…

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25 saniyede 2 resim arasındaki 7 farkı bulabilir misiniz? Bu bulmacayı çözenlerin sadece yüzde 2’si cevabı buluyor

Bu zeka testinde, penguenlerle dolu bir görsel görüyorsunuz.

25 saniyede 2 resim arasındaki 7 farkı bulabilir misiniz? Bu bulmacayı çözenlerin sadece yüzde 2’si cevabı buluyor

Bir zamanlayıcı ayarlayın ve farklı pengueni bulma sürenizi kaydedin.

25 saniyede 2 resim arasındaki 7 farkı bulabilir misiniz? Bu bulmacayı çözenlerin sadece yüzde 2’si cevabı buluyor

Tüm penguenlere 15 saniye boyunca odaklanarak bakın.

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