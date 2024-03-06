25 saniyede 2 resim arasındaki 7 farkı bulabilir misiniz? Bu bulmacayı çözenlerin sadece yüzde 2’si cevabı buluyor

Bu optik illüzyon testi çözmeye çalışanların akıl sınırlarını zorluyor. Testten geçmek için sadece 9 saniyede farklı olan uçurtmayı fark etmeniz gerekiyor. Peki, siz başarabilecek misiniz? İşte binlerce kişinin geçemediği o İQ testi…

Eğer resimdeki farklı pembe uçurtmayı 9 saniyede bulamadıysanız o halde üzülmenize gerek yok. Çünkü sorunun doğru yanıtı haberimizin içerisinde sizlerle…