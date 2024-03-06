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25 saniyede 2 resim arasındaki 7 farkı bulabilir misiniz? Bu bulmacayı çözenlerin sadece yüzde 2’si cevabı buluyor
Giriş Tarihi: 06.03.2024 10:29
Güncelleme Tarihi: 06.03.2024
10:29
25 saniyede 2 resim arasındaki 7 farkı bulabilir misiniz? Bu bulmacayı çözenlerin sadece yüzde 2’si cevabı buluyor
Bu optik illüzyon testi çözmeye çalışanların zeka sınırlarını zorluyor. On binlerce kişinin çözmeye çalıştığı bu testi sadece yüzde 2'lik bir kısım 25 saniyede bitirebiliyor. Resimde iki maymun resmi arasındaki 7 farkın bulunması isteniyor. Peki siz, 25 saniyede 2 resim arasındaki 7 farkı bulabilir misiniz?