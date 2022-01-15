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Haberler Yaşam 28. dönem POMEM mülakatları ne zaman? EGM Polis Akademisi ile 28. Dönem POMEM sözlü mülakat yerleri açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 15.01.2022 23:28 Güncelleme Tarihi: 15.01.2022 23:28

28. dönem POMEM mülakatları ne zaman? EGM Polis Akademisi ile 28. Dönem POMEM sözlü mülakat yerleri açıklandı mı?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personellerini yetiştiren eğitim kurumu olan Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM)'e başvuruda bulunan ve kabul edilen adaylar için sıra ön sağlık, spor ve sözlü mülakat aşmasında. Bu aşamalara katılacak olanlar ise tarihini merak ederek "28. dönem POMEM mülakatları ne zaman, mülakat yerleri açıklandı mı?" sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. Merak konusu olan 28. dönem POMEM mülakatları ne zaman, mülakat yerleri açıklandı mı? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

28. dönem POMEM mülakatları ne zaman? EGM Polis Akademisi ile 28. Dönem POMEM sözlü mülakat yerleri açıklandı mı?

28. dönem POMEM ön başvuru sonuçlarının açıklanması sonrasında 2. seçim aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar ön sağlık, spor ve sözlü mülakat aşamalarının ne zaman yapılacağını öğrenmek isteyerek "28. dönem POMEM mülakatları ne zaman, mülakat yerleri açıklandı mı?" soruları üzerinden yaptıkları araştırmalarla bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

28. DÖNEM POMEM MÜLAKATLARI NE ZAMAN, MÜLAKAT YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Polis Akademisi (PA) ile 28. Dönem POMEM sözlü mülakat tarihleri ve diğer tüm bilgiler şöyle;

28. dönem POMEM mülakatları ne zaman? EGM Polis Akademisi ile 28. Dönem POMEM sözlü mülakat yerleri açıklandı mı?

Polis Akademisi Başkanlığı (PA) tarafından yapılan açıklamada konuya ilişkin detaylar şöyle açıklanıyor;

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28. dönem POMEM mülakatları ne zaman? EGM Polis Akademisi ile 28. Dönem POMEM sözlü mülakat yerleri açıklandı mı?

28. Dönem POMEM Giriş Sınavı Aday Belirleme Ön Başvuruları 27 Aralık 2021 – 07 Ocak 2022 tarihleri arasında tamamlanmıştır. Lisans mezunu 62.175 erkek, 36.007 kadın ile ön lisans mezunu 42.096 erkek, 24.564 kadın olmak üzere toplam 164.842 aday başvuruda bulunmuştur.

28. dönem POMEM mülakatları ne zaman? EGM Polis Akademisi ile 28. Dönem POMEM sözlü mülakat yerleri açıklandı mı?

Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinin 7. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "…Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır. Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için bu hüküm uygulanmaz." hükmüne istinaden lisans mezunu 62.175 erkek ile 16.000 kadın, ön lisans mezunu 16.000 erkek ile 4.000 kadın aday olmak üzere toplam 98.175 aday sınav aşamalarına katılmaya hak kazanmıştır.

28. dönem POMEM mülakatları ne zaman? EGM Polis Akademisi ile 28. Dönem POMEM sözlü mülakat yerleri açıklandı mı?

28. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar sonuçlarını e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir.

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