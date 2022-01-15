28. dönem POMEM mülakatları ne zaman? EGM Polis Akademisi ile 28. Dönem POMEM sözlü mülakat yerleri açıklandı mı?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personellerini yetiştiren eğitim kurumu olan Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM)'e başvuruda bulunan ve kabul edilen adaylar için sıra ön sağlık, spor ve sözlü mülakat aşmasında. Bu aşamalara katılacak olanlar ise tarihini merak ederek "28. dönem POMEM mülakatları ne zaman, mülakat yerleri açıklandı mı?" sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. Merak konusu olan 28. dönem POMEM mülakatları ne zaman, mülakat yerleri açıklandı mı? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.