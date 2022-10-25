Haberler Yaşam 28 Ekim 2022 Cuma günü kargolar açık mı çalışacak mı? 28 Ekim 2022 Kargolar dağıtım yapacak mı, kapalı mı olacak?

Giriş Tarihi: 25.10.2022 16:27 Güncelleme Tarihi: 25.10.2022 16:29

28 Ekim 2022 Cuma günü kargolar açık mı çalışacak mı? 28 Ekim 2022 Kargolar dağıtım yapacak mı, kapalı mı olacak?

28 Ekim Cuma günü öncesi binlerce vatandaş kargo çalışma durumu ile ilgili araştırmalarına başladı. Gerek kargo göndermesi gereken gerekse bekleyen vatandaşlar bu tarihte ilgili kurumların çalışıp çalışmayacağını merak ediyor. Hal böyleyken ise "28 Ekim 2022 Kargolar açık mı, kapalı mı, çalışacak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere bu tarih Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yarım gün resmi tatil sayılacak. Peki, 28 Ekim 2022 Kargolar açık mı, kapalı mı, çalışacak mı, dağıtım yapacak mı? İşte merak edilen tüm bu soruların yanıtı.