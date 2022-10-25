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Haberler Yaşam 28 Ekim 2022 Cuma günü kargolar açık mı çalışacak mı? 28 Ekim 2022 Kargolar dağıtım yapacak mı, kapalı mı olacak?
Giriş Tarihi: 25.10.2022 16:27 Güncelleme Tarihi: 25.10.2022 16:29

28 Ekim 2022 Cuma günü kargolar açık mı çalışacak mı? 28 Ekim 2022 Kargolar dağıtım yapacak mı, kapalı mı olacak?

28 Ekim Cuma günü öncesi binlerce vatandaş kargo çalışma durumu ile ilgili araştırmalarına başladı. Gerek kargo göndermesi gereken gerekse bekleyen vatandaşlar bu tarihte ilgili kurumların çalışıp çalışmayacağını merak ediyor. Hal böyleyken ise "28 Ekim 2022 Kargolar açık mı, kapalı mı, çalışacak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere bu tarih Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yarım gün resmi tatil sayılacak. Peki, 28 Ekim 2022 Kargolar açık mı, kapalı mı, çalışacak mı, dağıtım yapacak mı? İşte merak edilen tüm bu soruların yanıtı.

28 Ekim 2022 Cuma günü kargolar açık mı çalışacak mı? 28 Ekim 2022 Kargolar dağıtım yapacak mı, kapalı mı olacak?

28 Ekim Cuma gününe kısa bir süre kala bu tarihte kargoların çalışıp çalışmayacağı konusu da vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Hal böyleyken kargo bekleyen veya gönderecek olanlar 28 Ekim 2022 Kargolar açık mı, kapalı mı, çalışacak mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bu tip kurumlar genel olarak resmi tatillerde hizmet vermiyor. Peki, Cuma günü kargolar açık mı olacak, çalışacak mı? İşte tüm detaylar.

28 Ekim 2022 Cuma günü kargolar açık mı çalışacak mı? 28 Ekim 2022 Kargolar dağıtım yapacak mı, kapalı mı olacak?

28 EKİM'DE KARGOLAR AÇIK MI?

28 Ekim Cuma günü kargolar öğle saatlerine kadar dağıtımda olacak. Ancak daha güncel ve doğru bilgi için kargo şirketlerinin müşteri hizmetleriyle iletişime geçebilirsiniz...

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28 Ekim 2022 Cuma günü kargolar açık mı çalışacak mı? 28 Ekim 2022 Kargolar dağıtım yapacak mı, kapalı mı olacak?

29 EKİM CUMARTESİ GÜNÜ KARGOLAR TATİL Mİ?

Bu yıl hem 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatili hem de bu tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle birçok şirket ve kurum hizmet veremeyecek.

28 Ekim 2022 Cuma günü kargolar açık mı çalışacak mı? 28 Ekim 2022 Kargolar dağıtım yapacak mı, kapalı mı olacak?

28 EKİM TATİL Mİ?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

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