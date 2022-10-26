Haberler Yaşam 28 Ekim bankalar açık mı, yarım gün mü? 28 Ekim Cuma günü bankalar çalışıyor mu, kaça kadar açık? İşte çalışma, havale ve EFT saatleri

Giriş Tarihi: 26.10.2022 09:42 Güncelleme Tarihi: 26.10.2022 09:43

28 Ekim bankalar açık mı, yarım gün mü? 28 Ekim Cuma günü bankalar çalışıyor mu, kaça kadar açık? İşte çalışma, havale ve EFT saatleri

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için geri sayım başladı. Bayram öncesi günlerin de zaman zaman resmi tatil sayılması sebebiyle kurumların çalışma saatleri konusunda araştırmalar başladı. Bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler 28 Ekim bankalar açık mı, kaça kadar açık sorularına yanıt aramaya başladı. Havale ve EFT saatleri konusunda araştırma yapan vatandaşlar o gün gerçekleştirmeleri gereken para transferleri için bankaların çalışma saatlerini sorguluyor. Peki, 28 Ekim 2022 Cuma günü bankalar çalışıyor mu? İşte, 28 Ekim bankalar yarım gün mü sorusunun yanıtı!