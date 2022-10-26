Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 28 Ekim bankalar açık mı, yarım gün mü? 28 Ekim Cuma günü bankalar çalışıyor mu, kaça kadar açık? İşte çalışma, havale ve EFT saatleri
Giriş Tarihi: 26.10.2022 09:42 Güncelleme Tarihi: 26.10.2022 09:43

28 Ekim bankalar açık mı, yarım gün mü? 28 Ekim Cuma günü bankalar çalışıyor mu, kaça kadar açık? İşte çalışma, havale ve EFT saatleri

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için geri sayım başladı. Bayram öncesi günlerin de zaman zaman resmi tatil sayılması sebebiyle kurumların çalışma saatleri konusunda araştırmalar başladı. Bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler 28 Ekim bankalar açık mı, kaça kadar açık sorularına yanıt aramaya başladı. Havale ve EFT saatleri konusunda araştırma yapan vatandaşlar o gün gerçekleştirmeleri gereken para transferleri için bankaların çalışma saatlerini sorguluyor. Peki, 28 Ekim 2022 Cuma günü bankalar çalışıyor mu? İşte, 28 Ekim bankalar yarım gün mü sorusunun yanıtı!

28 Ekim bankalar açık mı, yarım gün mü? 28 Ekim Cuma günü bankalar çalışıyor mu, kaça kadar açık? İşte çalışma, havale ve EFT saatleri

28 Ekim bankalar açık mı, çalışıyor mu sorusu gündemdeki yerini aldı. Cumhuriyet Bayramı için sayılı günler kala bir gün öncesinde bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler EFT ve havale saatleri konusunda araştırmalara başladı. 28 Ekim bankalar yarım gün mü, havale ve EFT yapılır mı soruları yanıt arıyor. Resmi kurumlar, okullar, özel ve kamu bankalarının resmi tatillerde faaliyetlerine ara vermesi araştırmalara hız kazandırdı. Peki, 28 Ekim Cuma günü bankalar açık mı, kaça kadar açık? İşte, yanıtlar…

28 Ekim bankalar açık mı, yarım gün mü? 28 Ekim Cuma günü bankalar çalışıyor mu, kaça kadar açık? İşte çalışma, havale ve EFT saatleri

28 EKİM TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 28 Ekim de yarım gün tatil olmaktadır. Bu kapsamda 28 Ekim Cuma günü tüm kurumlarda yarım gün tatil olacak.

İşte bankaların çalışma saatleri…

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
28 Ekim bankalar açık mı, yarım gün mü? 28 Ekim Cuma günü bankalar çalışıyor mu, kaça kadar açık? İşte çalışma, havale ve EFT saatleri

28 EKİM CUMA BANKALAR AÇIK MI KAPALI MI?

Bankalar, 28 Ekim 2022 Cuma günü öğlene kadar çalışacak.

Öğleden sonrasının resmi tatil olması nedeniyle bankaların çalışma saatleri bu şekilde düzenlendi.

28 Ekim bankalar açık mı, yarım gün mü? 28 Ekim Cuma günü bankalar çalışıyor mu, kaça kadar açık? İşte çalışma, havale ve EFT saatleri

EFT VE HAVALE NE ZAMAN HESABA GEÇER?

28 Ekim öğleden önce yapılan EFT ve Havale işlemleri hesaba geçecek olup, öğleden sonra yapılacak olanlar ise ilk işlem gününde hesaba geçecek.

28 Ekim bankalar açık mı, yarım gün mü? 28 Ekim Cuma günü bankalar çalışıyor mu, kaça kadar açık? İşte çalışma, havale ve EFT saatleri

29 EKİM CUMARTESİ GÜNÜ BANKALAR TATİL Mİ?

Bu yıl hem 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatili hem de bu tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle bankalar hizmet veremeyecek.

SON DAKİKA