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Haberler Yaşam 28 Ekim okullar tatil mi, yarın yarım gün mü? 28 Ekim 2022 okullarda ders olacak mı, Cuma günü yoklama alınacak mı, yarım gün mü?
Giriş Tarihi: 27.10.2022 09:09 Güncelleme Tarihi: 27.10.2022 09:10

28 Ekim okullar tatil mi, yarın yarım gün mü? 28 Ekim 2022 okullarda ders olacak mı, Cuma günü yoklama alınacak mı, yarım gün mü?

28 Ekim okullar tatil mi, yarım gün mü soruları bugünden binlerce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisinin gündemindeki yerini aldı. Resmi tatiller takvimine göre; Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı 29 Ekim günü tam gün resmi tatil önceki günü ise öğleden sonra yarım gün tatil olarak kararlaştırılmıştır. Yurdun dört bir yanında şimdiden bayram hazırlıkları başladı. Cumhuriyet'in ilanının yıl dönümünde ülke genelinde okullarda törenler, yürüyüşler ve kutlama etkinlikleri düzenlenecek. Peki, 28 Ekim Cuma günü okullar tatil mi, yarım gün mü? 28 Ekim okullarda ders olacak mı, yoklama alınacak mı, yarım gün mü? İşte yanıtı.

28 Ekim okullar tatil mi, yarın yarım gün mü? 28 Ekim 2022 okullarda ders olacak mı, Cuma günü yoklama alınacak mı, yarım gün mü?

Binlerce kişi 28 Ekim okullar tatil mi olacak konusunu merka ediyor. Yarım gün resmi tatil sayılan bu güne saatler kala öğrenciler konuyla ilgili araştırmalarına başladı. Ülkemizde Cumhuriyet bayramları 1,5 gün resmi tatil olarak sayılıyor. Cumhuriyet Bayramı bu yıl Cumartesi gününe denk geldiğinden "28 Ekim Cuma günü okullar tatil mi, yarım gün mü, ders olacak mı, yoklama alınacak mı?" gibi birçok soru şimdiden yanıt aramaya başladı. İşte 28 Ekim okulların tatil olup olmayacağı konusunda detaylar.

28 Ekim okullar tatil mi, yarın yarım gün mü? 28 Ekim 2022 okullarda ders olacak mı, Cuma günü yoklama alınacak mı, yarım gün mü?

28 EKİM'DE OKULLAR VE ÜNİVERSİTELER AÇIK OLACAK MI?

28 Ekim Cuma günü öğleden sonra resmi tatil olduğu için tüm devlet kurum ve kuruluşları yarım gün faaliyette olacak. Bu kapsamda ilköğretim, ortaöğretim, lise ve üniversitelerde de öğleden sonra ders yapılmayacak.

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28 Ekim okullar tatil mi, yarın yarım gün mü? 28 Ekim 2022 okullarda ders olacak mı, Cuma günü yoklama alınacak mı, yarım gün mü?

29 EKİM TATİLİ KAÇ GÜN?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

28 Ekim okullar tatil mi, yarın yarım gün mü? 28 Ekim 2022 okullarda ders olacak mı, Cuma günü yoklama alınacak mı, yarım gün mü?
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28 Ekim okullar tatil mi, yarın yarım gün mü? 28 Ekim 2022 okullarda ders olacak mı, Cuma günü yoklama alınacak mı, yarım gün mü?
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