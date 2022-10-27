Haberler Yaşam 28 Ekim okullar tatil mi, yarın yarım gün mü? 28 Ekim 2022 okullarda ders olacak mı, Cuma günü yoklama alınacak mı, yarım gün mü?

Giriş Tarihi: 27.10.2022 09:09 Güncelleme Tarihi: 27.10.2022 09:10

28 Ekim okullar tatil mi, yarın yarım gün mü? 28 Ekim 2022 okullarda ders olacak mı, Cuma günü yoklama alınacak mı, yarım gün mü?

28 Ekim okullar tatil mi, yarım gün mü soruları bugünden binlerce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisinin gündemindeki yerini aldı. Resmi tatiller takvimine göre; Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı 29 Ekim günü tam gün resmi tatil önceki günü ise öğleden sonra yarım gün tatil olarak kararlaştırılmıştır. Yurdun dört bir yanında şimdiden bayram hazırlıkları başladı. Cumhuriyet'in ilanının yıl dönümünde ülke genelinde okullarda törenler, yürüyüşler ve kutlama etkinlikleri düzenlenecek. Peki, 28 Ekim Cuma günü okullar tatil mi, yarım gün mü? 28 Ekim okullarda ders olacak mı, yoklama alınacak mı, yarım gün mü? İşte yanıtı.