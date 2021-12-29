29 Aralık koronavirüs tablosu verileri ne zaman açıklanacak? 29 Aralık korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat sayıları

Ülkemizde ve dünyada 2020 yılı Mart ayından itibaren etkilerini sürdürmeye başlayan ve günümüze kadar geçen zaman içinde dünya genelinde çok sayıda insanın yaşamını kaybetmesine neden olan covid-19 pandemisine ilişkin son durum verileri "corona virüsü son dakika" başlıklı haberler aracılığıyla peş peşe gelmeye devam ediyor. Türkiye'de ilk vaka teşhisinin yapılmasının ardından güncel korona verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ve Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla duyurulmaya devam ediliyor. Bakan Koca tarafından paylaşılan en son Türkiye corona virüsü tablosu detaylarına göre önceki gün covid-19 testi yaptıranlar arasından 32 bin 176 kişi pozitif sonuçla tedavi altına alındı. Sağlık Bakanlığı son dakika 29 Aralık korona tablosu vaka vefat verileri ve tüm bilgiler.