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Haberler Yaşam 29 Ekim resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 28 Ekim yarım gün mü, tatil mi, okullar kapalı mı olacak?
Giriş Tarihi: 18.10.2022 13:29 Güncelleme Tarihi: 18.10.2022 13:33

29 Ekim resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 28 Ekim yarım gün mü, tatil mi, okullar kapalı mı olacak?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için geri sayım başladı. 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği Ulusal Bayram olarak bilinen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, milli bayramlar arasında yer alıyor. Hal böyleyken vatandaşlar, bu tarihin hangi güne denk geldiğini ve resmi tatil olup olmadığını merak ediyor. Öte yandan Cumhuriyet Bayramı öncesi yani 28 Ekim Cuma günü çalışma saatleri, çalışanlar tarafından araştırılıyor. Öğrenciler ise 28 Ekim günü okulların yarım gün mü yoksa tatil mi olacağını sorguluyor. Peki, 29 Ekim resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 28 Ekim yarım gün mü, tatil mi, okullar kapalı mı olacak? İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

29 Ekim resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 28 Ekim yarım gün mü, tatil mi, okullar kapalı mı olacak?

28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim resmi tatil mi soruları, Cumhuriyet Bayramı'na sayılı günler kala gündemdeki yerini aldı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, yurdun dört bir yanında büyük bir coşkuyla ve çeşitli törenlerle kutlanacak. Milli bayramlar arasında yer alan 29 Ekim, bu yıl hangi güne denk geliyor merak ediliyor. Öğrenciler ve çalışanlar ise 29 Ekim öncesine denk gelen 28 Ekim Cuma günü kamu kurum ve kuruluşlarının çalışma saatlerini araştırıyor. Peki, 29 Ekim tatil mi, hangi güne denk geliyor? 28 Ekim yarım gün mü, tatil mi, okullar kapalı mı olacak? İşte 2022 resmi tatiller takvimi…

29 Ekim resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 28 Ekim yarım gün mü, tatil mi, okullar kapalı mı olacak?

28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 28 Ekim de yarım gün tatil olmaktadır. Bu kapsamda 28 Ekim Cuma günü tüm kurumlarda yarım gün tatil olacak.

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29 Ekim resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 28 Ekim yarım gün mü, tatil mi, okullar kapalı mı olacak?

29 EKİM TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

29 Ekim resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 28 Ekim yarım gün mü, tatil mi, okullar kapalı mı olacak?

28 EKİM OKULLAR VE ÜNİVERSİTELERDE DERS OLACAK MI?

28 Ekim'de okullar ve üniversiteler öğlene kadar eğitim verecekler. Öğleden sonra 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili başladığı için kapalı olacak.

29 Ekim resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 28 Ekim yarım gün mü, tatil mi, okullar kapalı mı olacak?

CUMHURİYETİN İLANI

Osmanlı İmparatorluğu, 1876 yılına kadar mutlak monarşi, 1876-1878 ve 1908-1918 arasında meşruti monarşi ile yönetilmişti. I. Dünya Savaşı'nda yenilgiye uğramasının ardından işgale uğrayan Anadolu'da halkın işgalcilere karşı Mustafa Kemal Paşa önderliğinde verdiği Millî Mücadele, 1923 yılında millî güçlerin zaferi ile sonuçlandı.

Bu süreçte, "Büyük Millet Meclisi" adıyla 23 Nisan 1920'de Ankara'da toplanan halkın temsilcileri, 20 Ocak 1921'de Teşkilat-ı Esasiye Kanunu adlı yasayı kabul ederek egemenliğin Türk ulusuna ait olduğunu ilan etmiş ve 1 Kasım 1922'de aldığı kararla saltanatı kaldırmıştı.

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