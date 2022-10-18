29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için geri sayım başladı. 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği Ulusal Bayram olarak bilinen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, milli bayramlar arasında yer alıyor. Hal böyleyken vatandaşlar, bu tarihin hangi güne denk geldiğini ve resmi tatil olup olmadığını merak ediyor. Öte yandan Cumhuriyet Bayramı öncesi yani 28 Ekim Cuma günü çalışma saatleri, çalışanlar tarafından araştırılıyor. Öğrenciler ise 28 Ekim günü okulların yarım gün mü yoksa tatil mi olacağını sorguluyor. Peki, 29 Ekim resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 28 Ekim yarım gün mü, tatil mi, okullar kapalı mı olacak? İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...