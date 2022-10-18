29 Ekim resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 28 Ekim yarım gün mü, tatil mi, okullar kapalı mı olacak?

28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim resmi tatil mi soruları, Cumhuriyet Bayramı'na sayılı günler kala gündemdeki yerini aldı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, yurdun dört bir yanında büyük bir coşkuyla ve çeşitli törenlerle kutlanacak. Milli bayramlar arasında yer alan 29 Ekim, bu yıl hangi güne denk geliyor merak ediliyor. Öğrenciler ve çalışanlar ise 29 Ekim öncesine denk gelen 28 Ekim Cuma günü kamu kurum ve kuruluşlarının çalışma saatlerini araştırıyor. Peki, 29 Ekim tatil mi, hangi güne denk geliyor? 28 Ekim yarım gün mü, tatil mi, okullar kapalı mı olacak? İşte 2022 resmi tatiller takvimi…