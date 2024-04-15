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Haberler Yaşam 29 kişinin can verdiği gece kulübü yangınında itfaiye raporu ihmalleri doğruladı
Giriş Tarihi: 15.04.2024 14:50 Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 14:52

29 kişinin can verdiği gece kulübü yangınında itfaiye raporu ihmalleri doğruladı

İstanbul Beşiktaş'taki Masquerade isimli gece kulübündeki tadilatta çıkan ve 29 kişinin yaşamını yitirdiği yangınla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.Yangına dair hazırlanan itfaiye raporunda, alevlerin çıkış nedeni kaynak makinesi olarak belirlenirken ihmaller zinciri de sıralandı. İşte detaylar...

Mustafa KAYA
29 kişinin can verdiği gece kulübü yangınında itfaiye raporu ihmalleri doğruladı

İstanbul Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangınına dair itfaiye raporu açıklandı.

29 kişinin can verdiği gece kulübü yangınında itfaiye raporu ihmalleri doğruladı

Yangının kaynak makinesinden çıktığı belirlenirken raporda ihmaller de sıralandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokağı'ndaki 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katlarında faaliyet gösteren gece kulübündeki yangının ardından başlatılan soruşturma sürüyor.

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29 kişinin can verdiği gece kulübü yangınında itfaiye raporu ihmalleri doğruladı

Beşiktaş'taki bir gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangına ilişkin itfaiye raporu açıklandı. İtfaiye, yangının kaynak makinesinden çıkan kıvılcımların kolay yanıcı izolasyon, yalıtım ve döşeme malzemelerini hızla tutuşturduğunu açıkladı.

29 kişinin can verdiği gece kulübü yangınında itfaiye raporu ihmalleri doğruladı

Raporda iş yeri acil durum aydınlatmalarının çalışmadığı belirtildi. Yönlendirme levhalarının olmadığı, söndürme sisteminin ve yangın dolaplarının çalışmadığı da vurgulandı. Yine raporda itfaiye ekibinin hayatını kaybeden kişileri hareketsiz yatar vaziyette bulduğu yer aldı.

29 kişinin can verdiği gece kulübü yangınında itfaiye raporu ihmalleri doğruladı

Yangında 29 kişinin karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybettiği de belirtildi. Elektrik panolarında meydana gelen patlamalar itfaiye ekibinin raporunda da yer aldı.

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