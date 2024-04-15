29 kişinin can verdiği gece kulübü yangınında itfaiye raporu ihmalleri doğruladı

Raporda iş yeri acil durum aydınlatmalarının çalışmadığı belirtildi. Yönlendirme levhalarının olmadığı, söndürme sisteminin ve yangın dolaplarının çalışmadığı da vurgulandı. Yine raporda itfaiye ekibinin hayatını kaybeden kişileri hareketsiz yatar vaziyette bulduğu yer aldı.