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29 kişinin can verdiği gece kulübü yangınında itfaiye raporu ihmalleri doğruladı
Giriş Tarihi: 15.04.2024 14:50
Güncelleme Tarihi: 15.04.2024
14:52
29 kişinin can verdiği gece kulübü yangınında itfaiye raporu ihmalleri doğruladı
İstanbul Beşiktaş'taki Masquerade isimli gece kulübündeki tadilatta çıkan ve 29 kişinin yaşamını yitirdiği yangınla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.Yangına dair hazırlanan itfaiye raporunda, alevlerin çıkış nedeni kaynak makinesi olarak belirlenirken ihmaller zinciri de sıralandı. İşte detaylar...