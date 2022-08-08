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Haberler Yaşam 3 bin nüfuslu adaya ziyaretçi akını! Yer bulamayan tatilciler banklarda kalıyor: "Boş pansiyonumuz ya da otelimiz yok"
Giriş Tarihi: 08.08.2022 23:04 Güncelleme Tarihi: 08.08.2022 23:11

3 bin nüfuslu adaya ziyaretçi akını! Yer bulamayan tatilciler banklarda kalıyor: "Boş pansiyonumuz ya da otelimiz yok"

3 bin nüfuslu Avşa Adası tatilcilerin uğrak noktası oldu. 180 bin kişinin tatil yaptığı adada yer bulamayayan tatilciler, banklarda kalıyor. Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, son yılların kalabalık sezonunu geçirdiklerini aktardı, "Boş pansiyonumuz ya da otelimiz yok" dedi.

DHA
3 bin nüfuslu adaya ziyaretçi akını! Yer bulamayan tatilciler banklarda kalıyor: Boş pansiyonumuz ya da otelimiz yok

Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası, yaz tatilinde yoğun ilgi görüyor. 3 bin 173 kişinin yaşadığı Avşa'da, şu an 180 bin kişi tatil yapıyor.

3 bin nüfuslu adaya ziyaretçi akını! Yer bulamayan tatilciler banklarda kalıyor: Boş pansiyonumuz ya da otelimiz yok

YER BULAMAYANLAR PARKLARDAKİ BANKLARDA KALIYOR

Ek deniz otobüsü ve arabalı vapur seferlerinin düzenlendiği Avşa'da, tüm otel ve pansiyonlar da doldu. Tam kapasiteye ulaşılan adada; yer bulamayan tatilciler kumsaldaki şezlonglarda ya da parklardaki banklarda kalıyor.

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3 bin nüfuslu adaya ziyaretçi akını! Yer bulamayan tatilciler banklarda kalıyor: Boş pansiyonumuz ya da otelimiz yok

Su ihtiyacı ise deniz suyunun arıtılması ile elde edilen sudan karşılanıyor.

3 bin nüfuslu adaya ziyaretçi akını! Yer bulamayan tatilciler banklarda kalıyor: Boş pansiyonumuz ya da otelimiz yok

"BOŞ PANSİYONUMUZ YA DA OTELİMİZ YOK"

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, deniz suyunun arıtılarak içme ve kullanma suyuna dönüştürüldüğü ilk tesisin Avşa Adası'nda olduğunu hatırlattı.

3 bin nüfuslu adaya ziyaretçi akını! Yer bulamayan tatilciler banklarda kalıyor: Boş pansiyonumuz ya da otelimiz yok

Aksoy, yoğunluk nedeniyle artırılan deniz suyunun yüzde 150 artırıldığını söyledi. Günlük arıtılan su miktarının 6 bin 500 ton olduğunu ifade eden Aksoy, son yılların kalabalık sezonunu geçirdiklerini de aktardı.

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