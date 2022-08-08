Haberler Yaşam 3 bin nüfuslu adaya ziyaretçi akını! Yer bulamayan tatilciler banklarda kalıyor: "Boş pansiyonumuz ya da otelimiz yok"

Giriş Tarihi: 08.08.2022 23:04 Güncelleme Tarihi: 08.08.2022 23:11

3 bin nüfuslu adaya ziyaretçi akını! Yer bulamayan tatilciler banklarda kalıyor: "Boş pansiyonumuz ya da otelimiz yok"

3 bin nüfuslu Avşa Adası tatilcilerin uğrak noktası oldu. 180 bin kişinin tatil yaptığı adada yer bulamayayan tatilciler, banklarda kalıyor. Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, son yılların kalabalık sezonunu geçirdiklerini aktardı, "Boş pansiyonumuz ya da otelimiz yok" dedi.