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Haberler Yaşam 3 çocuk annesi protez eline kavuştu: Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun
Giriş Tarihi: 12.04.2024 12:19 Güncelleme Tarihi: 12.04.2024 12:29

3 çocuk annesi protez eline kavuştu: Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun

Ordu'da geçen yıl ağustos ayında elini kıyma makinesine kaptırdıktan sonra bileğinden aşağı ampute edilen Deniz Bayrak (32), protez eline kavuştu. Bayrak, "Cumhurbaşkanımız Ordu'ya miting için geldiğinde durumumu ona anlattım. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun hemen protez yaptırdılar" diye konuştu...

DHA
3 çocuk annesi protez eline kavuştu: Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun

Altınordu ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Deniz Bayrak, geçen yıl ağustos ayında çalıştığı kasap dükkanındaki kıyma makinesini temizlediği sırada elini kıyma makinesine kaptırdı. Acı içerisinde çığlık atan kadının yardımına, iş yerinde çalışan arkadaşları yetişti. Kıyma makinesinden eli kurtarılan Bayrak, ambulans ile hastaneye götürüldü.

3 çocuk annesi protez eline kavuştu: Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun

Buradaki tedavisinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edilen Deniz Bayrak'ın eli, bileğinden itibaren ampute edildi.

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3 çocuk annesi protez eline kavuştu: Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun

Protez el yaptıracak ekonomik durumu olmayan Deniz Bayrak, yaşadığı süreci 16 Şubat'ta Ordu'da düzenlenen mitingin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a anlattı.

3 çocuk annesi protez eline kavuştu: Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun

Erdoğan, Bayrak'a protez el yapılması için talimat verdi. Talimatın ardından Ankara'ya çağırılan Bayrak, Bilkent Şehir Hastanesi'nde yapılan tedavinin ardından protez eline kavuştu.

3 çocuk annesi protez eline kavuştu: Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun

Bayrak, "2-3 defa hastaneye gidip geldim. Elimin ölçüleri alındı ve protez takıldı. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun" dedi.

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