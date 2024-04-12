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3 çocuk annesi protez eline kavuştu: Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun
Giriş Tarihi: 12.04.2024 12:19
Güncelleme Tarihi: 12.04.2024
12:29
3 çocuk annesi protez eline kavuştu: Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun
Ordu'da geçen yıl ağustos ayında elini kıyma makinesine kaptırdıktan sonra bileğinden aşağı ampute edilen Deniz Bayrak (32), protez eline kavuştu. Bayrak, "Cumhurbaşkanımız Ordu'ya miting için geldiğinde durumumu ona anlattım. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun hemen protez yaptırdılar" diye konuştu...