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Valilikler peş peşe duyurdu! Eğitime kar engeli: O illerde okullar tatil edildi
Giriş Tarihi: 11.01.2024 23:56
Güncelleme Tarihi: 11.01.2024
23:57
Valilikler peş peşe duyurdu! Eğitime kar engeli: O illerde okullar tatil edildi
Ocak ayının ilk günlerinden itibaren yurdu etkisi altına alan soğuk hava dalgası; özellikle doğu bölgelerinde kar yağışı olarak etkisini gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün de peş peşe yaptığı uyarıların ardından etkili olan kuvvetli kar yağışı nedeniyle bazı illerde eğitime bir gün ara verildi. İşte 12 Ocak Cuma günü okulların tatil olduğu iller...