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Haberler Yaşam Valilikler peş peşe duyurdu! Eğitime kar engeli: O illerde okullar tatil edildi
Giriş Tarihi: 11.01.2024 23:56 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024 23:57

Valilikler peş peşe duyurdu! Eğitime kar engeli: O illerde okullar tatil edildi

Ocak ayının ilk günlerinden itibaren yurdu etkisi altına alan soğuk hava dalgası; özellikle doğu bölgelerinde kar yağışı olarak etkisini gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün de peş peşe yaptığı uyarıların ardından etkili olan kuvvetli kar yağışı nedeniyle bazı illerde eğitime bir gün ara verildi. İşte 12 Ocak Cuma günü okulların tatil olduğu iller...

AJANSLAR
Valilikler peş peşe duyurdu! Eğitime kar engeli: O illerde okullar tatil edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından bazı bölgelerde kuvvetli kar yağışı etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte tatil haberleri de peş peşe geldi. İşte 12 Ocak Cuma günü eğitime ara verilen iller:

Valilikler peş peşe duyurdu! Eğitime kar engeli: O illerde okullar tatil edildi

ŞIRNAK

Şırnak Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, ilçede devam eden yoğun kar ve meydana gelebilecek buzlanma nedeniyle yarın eğitim öğretime ara verildiği duyuruldu.

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Valilikler peş peşe duyurdu! Eğitime kar engeli: O illerde okullar tatil edildi

ENGELLİ VE HAMİLE KAMU ÇALIŞANLARI İDARİ İZİNLİ SAYILACAK

Engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı aktarıldı.

kapsamındaki öğrencilere ayrıca Kürdan ve Döşengi okullarında 1 (bir) gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir" denildi.

Valilikler peş peşe duyurdu! Eğitime kar engeli: O illerde okullar tatil edildi

HAKKARİ

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle 12 Ocak Cuma günü il genelinde ilk ve orta dereceli eğitim kurumları ile özel öğretim kursları, Halk Eğitim ile Rehberlik ve Araştırma merkezlerinde eğitime ara verildiği belirtildi.

Valilikler peş peşe duyurdu! Eğitime kar engeli: O illerde okullar tatil edildi

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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