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3 kişilik aileyi katleden zanlıyı ele veren detay! Alacaklının jandarmaya başvurmasıyla ortaya çıktı...
Giriş Tarihi: 07.04.2024 12:06
Güncelleme Tarihi: 07.04.2024
12:06
3 kişilik aileyi katleden zanlıyı ele veren detay! Alacaklının jandarmaya başvurmasıyla ortaya çıktı...
Mersin'de, altınları için 3 kişilik aileyi yakarak öldüren zanlının, aynı gün çaldığı 800 bin liralık altından, 160 bin liralık bir bileziği borcuna karşılık verdiği bilgisine ulaşıldı. Olay, alacaklının bileziğin katledilen aileye ait olabileceğini düşünerek jandarmaya başvurmasıyla ortaya çıktı.