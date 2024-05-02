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Haberler Yaşam Cuma mesajları 3 Mayıs 2024 RESİMLİ || En güzel ve dualı, hadisli seçenekleriyle Cuma Mesajları ve sözleri gönder!
Giriş Tarihi: 02.05.2024 22:02 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 22:02

Cuma mesajları 3 Mayıs 2024 RESİMLİ || En güzel ve dualı, hadisli seçenekleriyle Cuma Mesajları ve sözleri gönder!

Cuma günü, Müslümanlar için sadece haftanın son iş günü değil, aynı zamanda özel bir bağın da günüdür. Bu günde yollanan cuma mesajları, sadece sevgi ve dostluğu ifade etmekle kalmaz, aynı zamanda birbirine manevi destek olmanın bir yolu olarak kabul edilir. Müslümanlar arasında, cuma mesajı paylaşmak, birbirine duyulan saygıyı, sevgiyi ve umudu artıran anlam dolu bir gelenek haline gelmiştir. İşte, 3 Mayıs 2024 cuma mesajlarında en güzel ve dualı, hadisli seçenekler...

Cuma mesajları 3 Mayıs 2024 RESİMLİ || En güzel ve dualı, hadisli seçenekleriyle Cuma Mesajları ve sözleri gönder!

Cuma Mesajları Müslümanlar arasında birlik ve sevgi sembolüdür. Cuma günü, Müslümanlar için yalnızca hafta sonunun müjdecisi değil, aynı zamanda sevgi dolu bir bağın ifadesidir. Cuma mesajları, bu özel günü sadece kutlamakla kalmayıp, birbirine olan bağları güçlendirir. İşte, 3 Mayıs 2024 en güzel ve dualı, hadisli seçenekleriyle Cuma Mesajları ve sözleri!

Cuma mesajları 3 Mayıs 2024 RESİMLİ || En güzel ve dualı, hadisli seçenekleriyle Cuma Mesajları ve sözleri gönder!

3 MAYIS 2024 CUMA MESAJLARI

Gözlerinizin sadece güzellikleri göreceği bir gün olsun. #hayırlıcumalar

Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun! Cumanız mübarek olsun.

Ya Rabbi! Sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme, amin. Hayırlı nurlu cumalar.

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Cuma mesajları 3 Mayıs 2024 RESİMLİ || En güzel ve dualı, hadisli seçenekleriyle Cuma Mesajları ve sözleri gönder!

Kalp kırmayı bıraktığımız, birlik olduğumuz bir cuma günü olması dileğiyle... Hayırlı Cumalar...

Cuma günleri,duanın kabul olacağı bir an vardır. Cuma'nın gündüzü,gecesinden daha kıymetlidir Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah

Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

Cuma mesajları 3 Mayıs 2024 RESİMLİ || En güzel ve dualı, hadisli seçenekleriyle Cuma Mesajları ve sözleri gönder!

Allah'ın (c.c.) rahmeti, mağfireti, bereketi üzerine olsun. Rabbim günümüzü hayırlı ve bereketli kılsın, Hayırlı cumalar diliyorum.

Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı cumalar dilerim.

Cuma mesajları 3 Mayıs 2024 RESİMLİ || En güzel ve dualı, hadisli seçenekleriyle Cuma Mesajları ve sözleri gönder!

Allah'ım rızkımıza bolluk, kalbimize ferahlık, ömrümüze bereket ver! Amin. Cumanız mübarek olsun.

Hayatın şereflisini, rızkın bereketlisini, vücudun sıhhatlisini, ahlakın faziletlisini, evladın edeplisini, nasip eyle ya Rabbim. Hayırlı cumalar dilerim.

Rabbim bizi özünden iman edip gözünden düşmeyen kullarından eylesin. Hayırlı Cumalar.

Bu mübarek Cuma gününde Allah üzerimize rahmetini ve mağfiretini yağdırsın ve bizi doğruluk yoluna iletsin. Cuma'nız mübarek olsun!

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