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3 yaşındaki küçük kız adeta yaşadığı evi yiyor! Nadir durumu camları, kanepeyi ve duvarları yemesine neden oluyor…
Giriş Tarihi: 18.03.2024 15:08
Güncelleme Tarihi: 18.03.2024
15:12
3 yaşındaki küçük kız adeta yaşadığı evi yiyor! Nadir durumu camları, kanepeyi ve duvarları yemesine neden oluyor…
3 yaşındaki kızın annesi, kızının 'evi yemek istemesi' gibi nadir bir durum karşısında yardım istiyor. 25 yaşındaki anne, Stacey A'Hearne, tehlikeli olabilecek şeyleri yemesini durdurmak için sürekli olarak üç yaşındaki Wynter'ı izliyor.