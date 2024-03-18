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Haberler Yaşam 3 yaşındaki küçük kız adeta yaşadığı evi yiyor! Nadir durumu camları, kanepeyi ve duvarları yemesine neden oluyor…
Giriş Tarihi: 18.03.2024 15:08 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 15:12

3 yaşındaki küçük kız adeta yaşadığı evi yiyor! Nadir durumu camları, kanepeyi ve duvarları yemesine neden oluyor…

3 yaşındaki kızın annesi, kızının 'evi yemek istemesi' gibi nadir bir durum karşısında yardım istiyor. 25 yaşındaki anne, Stacey A'Hearne, tehlikeli olabilecek şeyleri yemesini durdurmak için sürekli olarak üç yaşındaki Wynter'ı izliyor.

3 yaşındaki küçük kız adeta yaşadığı evi yiyor! Nadir durumu camları, kanepeyi ve duvarları yemesine neden oluyor…

3 yaşındaki küçük kızın bu tavırlarının ardından kendisine otizm teşhisi konuldu ve yenmeyen nesnelere karşı istek uyandıran olağandışı beslenme bozukluğu pikasından muzdarip olduğu anlaşıldı.

3 yaşındaki küçük kız adeta yaşadığı evi yiyor! Nadir durumu camları, kanepeyi ve duvarları yemesine neden oluyor…

Stacey, Wynter'ı duvarlardaki alçıyı, kanepe köpüğünü yerken ve mama sandalyesinin kenarını kemirirken yakaladı.

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3 yaşındaki küçük kız adeta yaşadığı evi yiyor! Nadir durumu camları, kanepeyi ve duvarları yemesine neden oluyor…

Kızının fotoğraf çerçevelerini kırmasını ve cam parçalarını yemeye çalışmasını da endişeyle izleyen anne, kızının uyuduğu karyola ve battaniyeyi çiğnemek için geceleri uyanmaya bile başladığını söyledi.

3 yaşındaki küçük kız adeta yaşadığı evi yiyor! Nadir durumu camları, kanepeyi ve duvarları yemesine neden oluyor…

İki çocuk annesi Wynter'in durumunun ciddiyeti nedeniyle sürekli alarm durumunda olması gerekiyor. Wynter'in tam zamanlı bakımını da üstlenen annesi Stacey şunları söyledi: "Gerçekten bütün evi yiyor. Yepyeni bir kanepe aldım ve ondan parçalar kopararak yedi."

3 yaşındaki küçük kız adeta yaşadığı evi yiyor! Nadir durumu camları, kanepeyi ve duvarları yemesine neden oluyor…

"Normal yemek konusunda gerçekten titiz ancak ama oturup sünger yiyor. Yaklaşık sekiz fotoğraf çerçevesini parçaladı ve camlarını yemeye çalıştı. Ne olursa olsun yememesi gereken şeyleri yemenin bir yolunu buluyor. Şans eseri, onu çok yakından takip ettiğim için kendine hiçbir zaman gerçekten zarar vermedi. Ama onu izlemek tam zamanlı bir iş."

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