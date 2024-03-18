3 yaşındaki küçük kız adeta yaşadığı evi yiyor! Nadir durumu camları, kanepeyi ve duvarları yemesine neden oluyor…

"Normal yemek konusunda gerçekten titiz ancak ama oturup sünger yiyor. Yaklaşık sekiz fotoğraf çerçevesini parçaladı ve camlarını yemeye çalıştı. Ne olursa olsun yememesi gereken şeyleri yemenin bir yolunu buluyor. Şans eseri, onu çok yakından takip ettiğim için kendine hiçbir zaman gerçekten zarar vermedi. Ama onu izlemek tam zamanlı bir iş."