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30 milyonluk Bitcoin vurgununda flaş gelişme! 'Bitcoin Safiye' paraları böyle götürmüş
Giriş Tarihi: 29.03.2023 12:21
Güncelleme Tarihi: 29.03.2023
12:23
30 milyonluk Bitcoin vurgununda flaş gelişme! 'Bitcoin Safiye' paraları böyle götürmüş
'Bitcoin Safiye'nin 40 kişiyi dolandırdığı 30 milyonluk Bitcoin vurgununda flaş gelişme yaşandı. İzmir'de yakalandıktan sonra hapse atılan 'Bitcoin Safiye' 4 ay sonra serbest kalmıştı. Mahkemede yargılanan 'Bitcoin Safiye'nin 47 Bitcoin'in başka hesaplara aktardığı ortaya çıktı