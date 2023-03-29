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Haberler Yaşam 30 milyonluk Bitcoin vurgununda flaş gelişme! 'Bitcoin Safiye' paraları böyle götürmüş
Giriş Tarihi: 29.03.2023 12:21 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 12:23

30 milyonluk Bitcoin vurgununda flaş gelişme! 'Bitcoin Safiye' paraları böyle götürmüş

'Bitcoin Safiye'nin 40 kişiyi dolandırdığı 30 milyonluk Bitcoin vurgununda flaş gelişme yaşandı. İzmir'de yakalandıktan sonra hapse atılan 'Bitcoin Safiye' 4 ay sonra serbest kalmıştı. Mahkemede yargılanan 'Bitcoin Safiye'nin 47 Bitcoin'in başka hesaplara aktardığı ortaya çıktı

DHA
30 milyonluk Bitcoin vurgununda flaş gelişme! ’Bitcoin Safiye’ paraları böyle götürmüş

Adana'da yaşayan Safiye Gökçe Yüce, yaklaşık 6 yıl önce eşi Oğuzhan Yüce'nin bir jeotermal enerji santralinde elektrik mühendisi olarak göreve başlaması üzerine Aydın'a taşındı. Burada eşiyle birlikte taşeron şirket kuran Safiye Gökçe Yüce, JES şirketlerine işçi bulmaya başladı.

30 milyonluk Bitcoin vurgununda flaş gelişme! ’Bitcoin Safiye’ paraları böyle götürmüş

Bu sırada Aydın Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolüne giden Safiye Gökçe Yüce, iddiaya göre tanıştığı bir doktora kendisini, 'ekonomist-broker' olarak tanıttı. Doktora yatırımını kripto para birimi Bitcoin'e yapmasını söyledi. İkna olan doktordan adına Bitcoin almak üzere para aldı.

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30 milyonluk Bitcoin vurgununda flaş gelişme! ’Bitcoin Safiye’ paraları böyle götürmüş

Bir süre sonra kar payı verdiği doktora, kendisine yeni müşteriler bulmasını, bunun üzerinden de kar payı ödeyeceğini vadetti. Böylelikle saadet zinciri benzeri bir yapı oluşturan Yüce, kısa sürede hemşireden, polise kadar çok sayıda meslek grubundan 40 kişiye ulaştı.

30 milyonluk Bitcoin vurgununda flaş gelişme! ’Bitcoin Safiye’ paraları böyle götürmüş

TELEFONLARI AÇMAYINCA DOLANDIRILDIKLARINI ANLADILAR
Safiye Gökçe Yüce, Bitcoin almak için para topladığı bu kişilere 2 yıl boyunca kar payı ödedi. Para aldığı kişilere, kurdukları şirketin arkasında JES firması bulunduğunu, yeğeninin ise Milli İstihbarat Teşkilatı'nda (MİT) görevli olduğunu söyleyen Yüce, 23 Ağustos 2019 tarihinde ortadan kayboldu.

30 milyonluk Bitcoin vurgununda flaş gelişme! ’Bitcoin Safiye’ paraları böyle götürmüş

Safiye Gökçe Yüce'nin, telefonlarını açmaması üzerine dolandırıldıklarını anlayan mağdurlardan 27'si, avukatları aracılığıyla Aydın Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Şikayetler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Safiye Gökçe Yüce'nin hesapları incelemeye alındı. Kripto para hesaplarında toplam 8 bin 300 Bitcoin olduğu ve bu sayının giderek arttığı belirlendi.

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